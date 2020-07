Política “História irá dizer quem está certo”, diz Bolsonaro em nova defesa da cloroquina

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O presidente Jair Bolsonaro saiu novamente em defesa do uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19 em uma rápida transmissão ao vivo pelo Facebook nesta quarta-feira (15).

“Muita gente encaminhou o contrário [da administração do remédio], gente com responsabilidade. Então a história irá dizer quem está certo no futuro, e a quem cabe qualquer responsabilidade sobre parte das mortes”, afirmou.

O presidente voltou a testar positivo para a doença, uma semana depois do diagnóstico original, em 7 de julho. Segundo o presidente, ele vem tomando a hidroxicloroquina em doses repetidas diariamente, recomendadas por seu médico.

Ele mesmo reconheceu que não há comprovação científica para o uso do fármaco, receitado contra malária, artrite e lúpus. O presidente diz que fará um novo exame nos próximos dias e que espera que esteja “tudo certo” para poder voltar à atividade.

“Não estou aqui para orientar a tomar esse ou aquele medicamento, procure seu médico desde o início dos sintomas”, finalizou ele, antes de exibir a cerimônia de arriamento da bandeira nacional.

