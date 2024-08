Um homem de 51 anos foi condenado a 46 anos e oito meses de prisão por abusar sexualmente de duas meninas em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul. Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), os crimes ocorreram de 2016 a 2019. O réu se aproveitou do fato de ser amigo da família para se aproximar das vítimas.

Uma das meninas tinha 5 anos quando sofreu os primeiros abusos. A outra tinha 12. A sentença foi proferida pelo juiz Guilherme Medeiros e Silva na segunda-feira (26). O réu respondeu a maior parte do processo preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

“O caso dessas meninas chegou ao conhecimento das autoridades somente em agosto de 2023. O MP informa que as vítimas foram devidamente ouvidas por meio de depoimento especial – que é um método utilizado com crianças e adolescente vítimas ou testemunhas de crimes – realizado por meio de uma psicóloga”, informou o órgão.

“A celeridade do feito, com o respeito a todas as leis processuais, e a gravidade da pena demonstram que crimes contra a dignidade sexual não serão tolerados na comarca de Sarandi. Que esse caso dê segurança às vítimas desses tipos de crimes a denunciarem seus agressores”, disse a promotora de Justiça Ana Flávia Amaral Rezende.