Política Homem é levado para delegacia em João Pessoa, depois de postar ameaças contra o ex-presidente Bolsonaro

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Bolsonaro participou de campanha eleitoral em João Pessoa. (Foto: Felipe Nunes/CBN João Pessoa)

Um homem de 43 anos foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos após publicar ameaças de morte ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, nessa quinta-feira (17), em João Pessoa (PB). Bolsonaro participou de eventos de campanha eleitoral na capital paraibana com o candidato Marcelo Queiroga (PL).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado através de uma operação em conjunto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos (DECC) e a Inteligência da Polícia Civil.

A investigação teve início após o homem escrever e publicar em uma rede social que Bolsonaro seria morto em João Pessoa. O suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou a dizer também que o atentado estava organizado.

O suspeito foi localizado no bairro do Geisel e encaminhado para a Cidade da Polícia Civil, onde passou por interrogatório e foi liberado para responder em liberdade.

Agendas

O candidato do PL à Prefeitura de João Pessoa, Marcelo Queiroga, cumpriu agenda de campanha nessa quinta durante a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à capital paraibana. Ele estava acompanhado pelo candidato a vice-prefeito, Sérgio Queiroz (NOVO), e outros apoiadores políticos que compõem o Partido Liberal.

Durante o percurso, eles pararam em bairros mais populosos, como Mangabeira, para acenar ao eleitorado e pedir votos da parcela mais conservadora da direita pessoense. No local, Queiroga abordou temas considerados ideológicos, como o combate à legalização das drogas.

“Governo liberal, enxuto, eficiente, que entrega saúde e educação de qualidade à população, transporte público, enfim. Fazer uma gestão que João Pessoa não vê há muito tempo. Vocês podem confiar no que eu estou dizendo”, afirmou o candidato.

Já o candidato do PP, Cícero Lucena, visitou a construção do Centro Especializado em Reabilitação, no Bairro dos Bancários. Acompanhado de assessores e da equipe de campanha, Cícero conversou com os trabalhadores e conheceu o projeto em detalhes.

Segundo o candidato, a construção do centro representa uma melhoria na atenção às pessoas com deficiência, que está entre as propostas do plano de governo para uma nova gestão, caso seja eleito.

“Vamos ter todo um acompanhamento de multiprofissionais: fisioterapeutas, psicólogos, médicos. É um complexo com mais de 3.500 m² que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar as famílias a terem os seus filhos em melhores condições de convivência social”, afirmou o candidato.

2024-10-17