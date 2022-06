No início de junho, um tribunal de Washington decidiu que, após décadas de tratamento e exames psiquiátricos, Hinckley, de 67 anos, não é mais uma ameaça e que as condições impostas a ele após deixar o hospital seriam suspensas no dia 15 deste mês.

“Após 41 anos, dois meses e 15 dias, estou livre!!!”, escreveu Hinckey no Twitter. Ele atirou em Reagan e em três outras pessoas com um revólver do lado de fora de um hotel em Washington, em 30 de março de 1981, alegando que queria impressionar a atriz Jodie Foster, por quem ficou obcecado depois de ver o filme “Taxi Driver – Motorista de Táxi”.

As quatro vítimas do ataque sobreviveram, embora o secretário de Imprensa de Reagan, James Brady, tenha ficado parcialmente paralisado e confinado a uma cadeira de rodas.

No julgamento de 1982, Hinckley foi considerado inocente com base na sua condição psicológica e enviado para o Hospital St. Elizabeths, uma instituição psiquiátrica em Washington, onde passou 34 anos.