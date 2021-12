Ciência Horas após lançamento, super telescópio fez manobra para ajuste de trajetória

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Telescópio espacial James Webb precisou fazer manobra de ajuste de trajetória, já prevista anteriormente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lançado às 9h21 (pelo horário de Brasília) do último sábado (25), do espaçoporto europeu em Kourou, na Guiana Francesa, o telescópio espacial James Webb precisou fazer uma manobra crucial em sua jornada de um mês rumo ao ponto de destino no espaço.

Isso aconteceu apenas 12 horas depois da decolagem, enquanto o observatório executava uma queima do propulsor de 65 minutos que terminou às 22h55, de acordo com um comunicado da Nasa (agência espacial norte-americana).

Rumo a uma distância de 1,6 milhão de km da Terra, no lado oposto ao Sol, ele se posicionará na região conhecida como “Segundo Ponto de Lagrange”, também chamado de Lagrange 2 (ou, simplesmente, L2).

De acordo com o site Space, a espaçonave cobriu os primeiros 10% dessa viagem em 12 horas, momento em que estava a cerca de 160 mil km da Terra, quando executou uma queima crucial para garantir que chegaria com segurança ao seu destino.

De acordo com a Nasa, essa manobra, apelidada de “queimadura de correção de meio-curso 1a” (MCC1a), foi a mais importante das três que a espaçonave fará no caminho para L2, e a única que precisou ser cronometrada com cuidado.

Ajuste de trajetória é comum

Ainda segundo a agência espacial norte-americana, uma espaçonave frequentemente precisa realizar uma manobra de ajuste de trajetória nas primeiras horas após o lançamento para compensar pequenas diferenças em onde seu foguete deposita o maquinário.

No entanto, essa queima de Webb incluiu uma restrição crucial: a espaçonave não poderia diminuir a velocidade porque fazer isso exigiria dar meia volta, expondo seus instrumentos super-sensíveis ao calor ao Sol.

Em vez disso, o observatório só pode aumentar sua velocidade, então, a sequência de lançamento foi projetada para “errar” na lateral do foguete Ariane 5, fornecendo apenas um pouco menos de energia do que o necessário. Assim, a queima MCC1a foi a oportunidade do telescópio para afinar sua trajetória em direção a L2.

Também durante a primeira etapa da viagem de James Webb, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou as equipes por trás do telescópio por seu trabalho. “Parabéns Nasa e todos os que tornaram possível o lançamento de hoje do telescópio James Webb”, escreveu Biden no Twitter na noite de sábado. “Webb é um exemplo brilhante do poder do que podemos realizar quando sonhamos grande. Sempre soubemos que este projeto seria um empreendimento arriscado, mas com grandes riscos vêm grandes recompensas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência