Iniciativa é viabilizada por contrato entre a mantenedora e a Secretaria Estadual da Saúde. (Foto: Divulgação/Associação Beneficente São Francisco de Assis)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a direção da Associação Beneficente de Parobé assinaram termo aditivo ao contrato de prestação de serviços do Hospital São Francisco de Assis. No foco da medida está a abertura de dez leitos para cuidados com pacientes que necessitam de atendimento devido à ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC).

Foram acrescentados R$ 7,9 milhões em recursos federais, solicitados pelo governo gaúcho para qualificar o atendimento à população dos Vales do Paranhana e do Sinos. A nova unidade contará com cinco leitos para o atendimento de casos de AVC agudo e outros cinco leitos de AVC integral. Para financiar o serviço, o hospital receberá R$ 93,5 mil mensais (R$ 1,12 milhão por ano).

Por meio do mesmo contrato foi incorporada a habilitação federal da instituição de saúde com 100% dos atendimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e mais R$ 152,8 mil por mês (R$ 1,83 milhão ao ano). Outro setor habilitado é a enfermaria de retaguarda, com 28 leitos qualificados de clínica médica – o aporte mensal é de R$ 144,7 mil (R$ 1,73 milhão anual).

O termo aditivo também habilita, por seis meses, um lote de dez leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Para essa iniciativa. o repasse é de R$ 540 mil por mês (R$ 3,2 milhões ao ano).

No termo aditivo anterior, rubricado em agosto, já haviam sido incorporados R$ 7,7 milhões, com atualização dos valores dos recursos federais para financiar atendimentos de casos de média e de alta complexidade (o Teto MAC) e um total de R$ 11 milhões em incentivos estaduais (R$ 355 mil a mais).

“Sabemos o compromisso que o Hospital São Francisco de Assis tem de cumprir as habilitações às quais se propõe a executar”, ressaltou a titular da SES, Arita Bergmann. O presidente da Associação Beneficente de Parobé, Elois dos Santos, emendou: “É muito gratificante estar aqui para demonstrar a vontade do hospital em cooperar para que possamos oferecer uma melhor infraestrutura de saúde para todos na região”.

Espectro autista

Na Região Norte do Estado, a SES firmou contrato com o Instituto Pensare para implantação, em Erechim, do 27º Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do programa estadual “Teacolhe”, voltado a indivíduos com transtorno do espectro autista (TEA). A previsão é de R$ 960 mil anuais.

O repasse será feito em parcelas mensais de R$ 80 mil para custeio da unidade, que funcionará na rua Romeu Paiva nº 139, bairro Bela Vista. No local serão prestados serviços ambulatoriais técnico-profissionais, de forma regionalizada e com equipe multiprofissional. Devem ser atendidos pacientes de 33 municípios da região, por meio de cinco consultórios com profissionais de psicologia, psiquiatria, neurologia, assistência social, fonoaudiologia fisioterapia, pedagogia e terapia ocupacional.

“Serão 1.200 atendimentos e 150 novos usuários por mês, com acesso via regulação. Até 2025, queremos implantar mais 30 Centros de Atendimento em Saúde do Teaacolhe”, enfatizou a secretária Arita Bergmann.

