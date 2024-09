Esporte Brasil conquista mais cinco medalhas e se aproxima de recorde na Paralimpíada

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Carol Santiago conquistou a prata nos 100m peito da classe SB14. Foto: Alexandre Schneider/CPB Carol Santiago conquistou a prata nos 100m peito da classe SB14. (Foto: Alexandre Schneider/CPB) Foto: Alexandre Schneider/CPB

O Brasil continua trilhando o caminho para bater recorde histórico de medalhas na Paralimpíada de Paris. Nessa quinta-feira (5), a delegação brasileira conquistou cinco medalhas (três pratas e dois bronzes) e chegou a 62 no total. Com os demais resultados, o País caiu duas posições no quadro de medalhas e aparece em oitavo lugar no quadro geral.

Segundo a estatística, o melhor desempenho de medalhas do Brasil é de 72 pódios, conquistados em 2016 e também em 2021. Com 62 até o momento, o País precisa de apenas 11 para superar a marca. A projeção é de até 85.

Na natação, foram três medalhas. Talisson Glock conquistou sua terceira medalha em Paris ao ser prata nos 100m livre da classe S6 e Carol Santiago, com a prata nos 100m peito da classe SB14, chegou a cinco pódios nessa edição das Paralimpíadas. O judô estreou com uma medalha de bronze. No primeiro dia de competições da modalidade, Rosicleide Andrade conquistou o bronze na categoria até 48kg da classe J1.

A questão está na quantidade de ouros. Com 15 títulos até o momento, o Brasil caiu para oitavo no quadro geral. O recorde histórico é de 22 ouros e há chances ainda da delegação ultrapassar. Chegar na Holanda na briga pela quarta posição já não é mais possível. Portanto, a briga é pela quinta colocação com França, Ucrânia e Austrália. Toda medalha fará diferença nestes três últimos dias e ainda há chance do Brasil ser top 5.

A Seleção Brasileira de golbol conquistou a medalha de bronze ao derrotar a China por 5 a 3. O time era favorito ao ouro, foi campeão mundial em 2022, mas perdeu na semifinal para a Ucrânia. A equipe brasileira se reinventou após a derrota para levar o bronze.

2024-09-05