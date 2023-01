Brasil Hospital e associação registram 6 novas mortes de indígenas Yanomami

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Indígena era mãe de duas crianças que estão internadas no único hospital infantil de Roraima

Uma mulher Yanomami, de 33 anos, morreu nessa sexta-feira (27), em Boa Vista. Ela tinha desnutrição grave e estava na UTI do Hospital Geral de Roraima. A indígena era mãe de duas crianças que estão internadas no único hospital infantil do estado, também em tratamento por desnutrição grave – uma delas foi fotografada pelo g1 (foto acima).

O pai das meninas, também doente, as acompanhava no Hospital da Criança Santo Antônio. Ele foi informado sobre a morte da esposa na unidade ainda na sexta e decidiu acompanhar o corpo até a comunidade, para participar do ritual fúnebre. Um servidor da saúde deve ficar com as crianças enquanto o pai estiver ausente.

A declaração de óbito da vítima emitida pelo hospital cita que ela teve acidose metabólica refratária e pseudocolite membranosa, que ocorre quando o paciente sofre de uma intensa desidratação, carência de nutrientes e inflamação intestinal que pode ser causada por verminose. Após saber da morte da esposa, o marido foi levado à Casa de Saúde Yanomami, em Boa Vista, onde está inconsolável com a perda.

Mais casos

Além da morte da mulher em Boa Vista, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi), Júnior Hekurari Yanomami, informou neste sábado (28) que há relatos de que ao menos outros cinco indígenas morreram em comunidades dentro da Terra Yanomami, entre as vítimas estão um menino, de 9 anos, e um líder indígena.

“Recebi a informação dos Yanomami da região de Surucucu. Eles disseram que uma liderança e uma criança de 9 anos faleceu de malária dentro da floresta. A equipe de saúde foi resgatar, mas só resgataram quatro yanomami em estado grave de malária. Os corpos estão lá na floresta”, disse Hekurari em entrevista à Rede Amazônica.

