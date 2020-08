Cinco centros de pesquisa vão iniciar a testagem da vacina contra coronavírus em voluntários, entre eles, o Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Todos iniciarão os testes com a CoronaVac ainda nesta semana, somando-se a outros cinco que já estão em operação. Ao todo, 12 núcleos científicos foram selecionados para a realização da terceira e última fase de ensaios clínicos do imunizante que é desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinovacLife Science.

“Mais cinco centros de pesquisa iniciam testes da vacina CoronaVac. Chegamos, assim, a 10 centros e em breve serão 12 no total. A testagem, coordenada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, deve ser concluída até novembro com cerca de 9 mil voluntários”, disse o governador João Doria.

Nesta quarta, as vacinas começaram a ser aplicadas em profissionais da saúde na UnB (Universidade de Brasília) e, nesta quinta-feira (6), no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP). Na sexta-feira (7), as ações serão iniciadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP). No sábado (8), será vez do Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O cronograma para início da aplicação das vacinas no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, e no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, serão anunciados em breve. A previsão é de que os testes, a serem feitos com cerca de 9 mil pessoas voluntárias, sejam concluídos pelo Instituto Butantan entre o final de outubro e o início de novembro.

O HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) foi o primeiro a aplicar a CoronaVac, no dia 21 de julho. Na semana passada, entre quinta (30) e sexta-feira (31), os testes começaram no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), Universidade Municipal de São Caetano do Sul e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Sobre os testes

Entre os voluntários recrutados, metade receberá duas doses do imunizante num intervalo de 14 dias e a outra metade receberá duas doses de placebo, uma substância com as mesmas características, mas sem os vírus, ou seja, sem efeito. Essas pessoas serão monitoradas pelos centros de pesquisa por meio de exames entre aqueles que tiverem sintomas compatíveis à Covid-19. Assim, poderá ser verificado posteriormente se quem tomou a vacina ficou de fato protegido em comparação a quem tomou o placebo.

A Sinovac forneceu ao Butantan as doses da vacina para a realização dos testes clínicos de fase III em voluntários no Brasil, com o objetivo de demonstrar sua eficácia e segurança. As fases I e II de ensaios clínicos foram realizadas com cerca de 700 voluntários na China com bons resultados preliminares. Antes, o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em termos de resposta imune contra o coronavírus.

Assim que forem comprovadas a eficácia e a segurança nesta última fase de estudos clínicos e a vacina seguir para registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a Sinovac e o Butantan vão firmar acordo de transferência de tecnologia para produção em escala e fornecimento gratuito pelo SUS.

Abaixo, a relação dos 12 centros de estudo que vão participar da fase final de pesquisa da vacina contra o coronavírus:

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP;

Instituto de Infectologia Emílio Ribas;

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto;

Universidade Municipal de São Caetano do Sul;

Universidade Federal de Minas Gerais;

Hospital Israelita Albert Einstein;

Hospital das Clínicas da Unicamp;

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto;

Universidade de Brasília;

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas de Fiocruz (RJ);

Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul;

Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná.