Reforma e modernização da unidade de terapia intensiva pediátrica, nova enfermaria de trauma pediátrico e aquisição de equipamentos em diferentes setores estão entre as benfeitorias feitas pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS) nos últimos dois anos, em Porto Alegre. Os investimentos somam recursos de cerca de R$ 12 milhões e fazem parte do programa de renovação do parque tecnológico do hospital, iniciado em 2021.

Concluída em julho, a reforma estrutural da área pediátrica possibilitou a abertura de sete leitos de enfermaria para trauma e manteve oito leitos intensivos. As melhorias incluíram climatização, instalação de um leito de isolamento, construção de salas de recreação infantil e entrevista familiar.

Conforme o diretor-administrativo do hospital, Lisandro Zwiernik, entre as melhorias implementadas no parque tecnológico estão ainda a troca do sistema de ar comprimido que atende todo o hospital, proporcionando economia de 600 mil litros de água por mês. Como forma de dar mais segurança, ergonomia e conforto aos pacientes, o HPS adquiriu 48 camas elétricas, substituindo as antigas e desgastadas.

Também foram adquiridos 20 monitores de multiparametrização, com central de monitoramento capaz de permitir a visualização de todos os monitores. Os equipamentos são utilizados em duas unidades de UTI, com 20 leitos.

Telhado – O projeto executivo de reforma do telhado foi finalizado em 2022 e está apto a ser encaminhado para licitação. A ideia é dar mais segurança estrutural, a partir da correção de falhas antigas que causam infiltrações frequentes em setores do 5º pavimento.

Novos aparelhos – O HPS adquiriu vários equipamentos, como cateter nasal de alto fluxo para incrementos em terapia ventilatória, dois ventiladores pulmonares universais e aparelho de ventilação não-invasiva. Também comprou insumos para cirurgia de pelve, área na qual o hospital é referência, para qualificar a atenção a pacientes com trauma.

Para ampliar a capacidade anestésica do Centro Cirúrgico, foi adquirido um carro para anestesia. Houve aquisição de aparelho de raio-X digital, que possibilita fazer o exame à beira do leito, com agilidade, praticidade e qualidade na obtenção de imagens.

Com novo transformador para subestação, a capacidade elétrica do hospital foi ampliada, dando mais segurança na rede de energia. Ainda ocorreram melhorias no ambiente da farmácia e do Serviço de Nutrição e Dietética, com substituição de mobiliário, otimização dos espaços e qualificação dos serviços.

