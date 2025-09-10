Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux Hugo Motta adota pauta de consenso e frustra planos da oposição sobre PL da Anistia

Por Bruno Laux | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O presidente da Câmara decidiu deixar o PL da anistia de fora da pauta da Casa Legislativa desta semana. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pauta de consenso

Resistindo à pressão da oposição, o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu deixar o PL da anistia de fora da pauta da Casa Legislativa desta semana. Em reunião com o colégio de líderes nesta terça-feira, o chefe parlamentar sinalizou que encaminhará para votação projetos mais tecnicamente resolvidos, que já possuem consenso entre os deputados.

Sem previsão

Depois de um breve aceno ao diálogo sobre o PL da Anistia na última semana, Hugo Motta (Republicanos-PB) deixou claro nesta terça-feira que não há “previsão de pauta e nem de relator” para o texto. Do outro lado do Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), segue com a ideia de produzir um texto alternativo à medida, ainda que sem pretensão de avançar com a pauta em meio ao tumulto gerado pelo julgamento de Jair Bolsonaro.

Pressão no Legislativo

Pouco antes da sinalização de Hugo Motta sobre o PL da Anistia, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, havia afirmado que, se o texto não fosse pautado para votação, a oposição iria “parar o Congresso”. O líder partidário argumenta que os apoiadores da medida não possuem “outra arma” se não a obstrução e que hoje possuem maioria para isso no Legislativo.

Resistência da oposição

Para o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, o avanço da discussão sobre a dosimetria de penas dos condenados pelo 8 de Janeiro tem esbarrado nos movimentos da oposição pelo avanço da “anistia ampla e irrestrita”. Em diálogo com jornalistas nesta terça-feira, o petista destacou a disposição da presidência do Senado em ampliar o debate sobre a reavaliação de penalizações, além de acenos da própria base governista para a possibilidade.

Reação brasileira

O Itamaraty reagiu nesta terça-feira às ameaças de medidas militares dos Estados Unidos, afirmando que o Brasil “condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força” contra sua democracia. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores destacou que a defesa da liberdade de expressão passa pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas e que os três Poderes “não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania”.

Intimidação inadmissível

O ministro Flávio Dino, do STF, também respondeu nesta terça-feira à pressão norte-americana ao Brasil durante a apresentação de seu voto no julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus. O magistrado salientou que nenhum membro do Supremo pode se intimidar por ameaças ou “tweets” vindos do exterior, reiterando que a Corte está fazendo seu papel ao “aplicar a lei ao caso concreto”.

Posicionamento reconhecido

Durante a declaração de voto no julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF, o relator Alexandre de Moraes elogiou o posicionamento de parte da cúpula militar diante do plano golpista. O ministro destacou que, “para orgulho das nossas Forças Armadas”, os então comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Júnior, se recusaram a efetivar o golpe.

Esporte justo

O governo federal anunciou nesta terça-feira a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial que trabalhará na criação de uma Política Nacional de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos. Integrado por nomes da PF e dos ministérios da Justiça e da Fazenda, o GT planeja estabelecer um fluxo integrado e colaborativo para o recebimento e tratamento de denúncias, além de propor diretrizes nacionais com base nas melhores práticas do exterior.

Participação à distância

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vai assistir por videoconferência nesta quarta-feira o depoimento do hacker Walter Delgado Neto à CCJ da Câmara, em meio ao processo de cassação do próprio mandato parlamentar. Ainda que presa na Itália há cerca de dois meses, Zambelli teve a participação virtual no encontro articulada pela Comissão, que negociou a autorização junto à justiça italiana.

Defesa em déficit

Representantes das Forças Armadas e da indústria da defesa apresentaram nesta terça-feira à Comissão de Relações Exteriores do Senado um quadro de déficit de investimentos no setor na última década. Os militares manifestaram apoio à PEC em tramitação na Casa que prevê o aumento gradual dos investimentos da União em projetos estratégicos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica até atingir o mínimo de 2% do PIB recomendado pela OTAN.

Texto isento

O deputado Mendonça Filho (União-PE), escolhido para a relatoria da PEC da Segurança Pública, prometeu nesta terça-feira que tentará construir um parecer livre de contaminação de posicionamentos ideológicos e político-partidários. O parlamentar planeja construir o relatório sob a ótica das necessidades da população e a partir da ampliação do debate com especialistas, acadêmicos e profissionais da segurança.

Gaúchos sobretaxados

Em reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta terça-feira, em Brasília, a presidente da Famurs, Adriane Perin, apresentou cinco propostas para mitigar os efeitos do tarifaço de Donald Trump sobre o setor produtivo gaúcho. Entre os pedidos de apoio estão ações diplomáticas, apoio emergencial aos exportadores do Estado e a criação de programa para manutenção de empregos.

Mês positivo

Dados divulgados pelo Boletim Setorial da Secretaria Estadual da Fazenda indicam que julho teve o melhor desempenho mensal de 2025 para a indústria gaúcha, que registrou R$ 52 bilhões em vendas no período. No acumulado de 12 meses, as transações somaram R$ 583,4 bilhões, em alta de 4,5%, ainda sem refletir os efeitos da sobretaxa imposta pelos Estados Unidos, iniciada em agosto.

Proteção da infância

A prefeitura de Porto Alegre instituiu nesta semana o Grupo de Trabalho (GT) Intersetorial que trabalhará na elaboração da Política Municipal Integrada da Primeira Infância. O documento reunirá ações voltadas à proteção de crianças desta faixa etária, a serem realizadas de forma integrada, com foco em pautas da saúde e da educação.

Educação em foco

A convite do deputado estadual Halley Lino (PT), a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, será convidada à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. A iniciativa, que deve ser regulamentada e implementada a partir deste ano, reúne medidas de incentivo e valorização dos profissionais da educação e de estímulo ao desempenho e frequência dos alunos da rede estadual de ensino.

  • Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

Crime não vê governo Lula como ameaça, diz Moro
Escândalo nacional
https://www.osul.com.br/hugo-motta-adota-pauta-de-consenso-e-frustra-planos-da-oposicao-sobre-pl-da-anistia/ Hugo Motta adota pauta de consenso e frustra planos da oposição sobre PL da Anistia 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Bruno Laux Ativistas pedem apoio da primeira-dama de Porto Alegre à sanção de projeto que cria cotas trans em concursos municipais

Bruno Laux Bandeira dos EUA na Avenida Paulista vira peça-chave na disputa de narrativas entre governo e oposição

Bruno Laux Em Brasília, Sebastião Melo busca solução para impasse sobre a concessão do Gasômetro

Bruno Laux CPI das Concessionárias ouve consumidores da Região Metropolitana sobre qualidade dos serviços de energia elétrica