Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Whindersson Nunes brincou com vizinhos e postou a brincadeira. Foto: Reprodução/Instagram Whindersson Nunes brincou com vizinhos e postou a brincadeira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Com os números de casos relacionados à pandemia do coronavírus aumentando e as pessoas ficando mais tempo em casa, sem circular pelas ruas, vários humoristas garantem a distração diária do público com conteúdo cômico em suas redes sociais.

Tirullipa, por exemplo, “flagrou” a tentativa de fuga do seu sogro na quarentena, que desistiu após ouvir a sirene da “Carrocinha do vovô”: “Aqui de casa você não sai, não, Seu Leôncio”, brincou o humorista.

Whindersson Nunes resolveu trollar os idosos de sua vizinhança também. Para tocar o terror, ele foi logo avisando que os velhinhos que estiverem perambulando pela rua vão virar sabão.

Sem poder gravar pegadinha fora de casa, o humorista Rafael Cunha decidiu fazer a fofura do seu filho de “vítima” de suas gracinhas.

O “diário do coronga” que Paulo Vieira criou em suas redes sociais garantem doses diárias de risadas.

E mesmo que não é humorista faz graça nas redes. Entre frases de autoajuda e palavras de fé neste momento tão difícil, padre Fábio de Melo adora compartilhar gracinhas sobre a quarentena. Em seu perfil, ele convidou o público a brincar de “The Voice”.

Já Sérgio Mallandro sugeriu brincadeirinhas para casais que estão em isolamento.

Dani Calabresa e Débora Lamm aproveitaram os tempos de pandemia para brincar com a briga no supermercado pelo álcool em gel.

