Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Especial ainda está disponível online. Foto: Reprodução/YouTube Especial ainda está disponível online. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Em tempos de coronavírus e falta de shows ao vivo, o Cirque du Soleil disponibilizou um especial em vídeo de uma hora com trechos dos espetáculos “O'”, “Kurios” e “Luzia”.

O especial “Cirque Connect” foi exibido ao vivo na sexta-feira (27), no site do grupo, mas segue disponível no YouTube. Também é possível assistir trechos de outros espetáculos, ver tutoriais e ter uma experiência em realidade virtual acessando o site do grupo.

Nos últimos dias foi divulgado que o Cirque du Soleil enfrenta dificuldades financeiras, inclusive com a possibilidade de decretar falência. Tudo em decorrência dos cancelamentos de shows da companhia.

