Brasil Ibama contratará 1.481 trabalhadores temporários para atendimento a emergências ambientais

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Os contratos terão validade de até seis meses, podendo ser prorrogados Foto: Divulgação

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) poderá contratar temporariamente 1.481 profissionais para reforçar o atendimento a emergências ambientais no País. A autorização consta na Portaria Interministerial 13.378, publicada no Diário Oficial da União.

Ao todo, serão 1.160 vagas para brigadistas, 281 para cargos de chefia de esquadrão e brigada e 40 para supervisores de brigada. Os contratos terão validade de até seis meses, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário até que a situação de emergência ambiental esteja superada, não excedendo dois anos.

O Ibama definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados e está autorizado a publicar edital a partir deste mês.

