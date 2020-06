Economia BNDES aprova R$ 2 bilhões em socorro a fornecedores de grandes empresas

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Em meio às medidas para mitigar a crise causada pela Covid-19, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou a criação de uma linha de crédito para financiar a cadeia de fornecedores de grandes empresas, que funcionarão como “âncoras” das operações.

A linha terá orçamento inicial de R$ 2 bilhões, e as empresas do varejo deverão ser as primeiras a tomar os empréstimos, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Pelo modelo, que foi usado pela primeira vez pelo BNDES em uma operação com a rede O Boticário em 2013, a empresa “âncora” toma o empréstimo e repassa o financiamento a seus fornecedores, a maioria firmas de menor porte.

A linha é uma estratégia para fazer o crédito chegar às médias, pequenas e microempresas, justamente as que têm maior dificuldade de conseguir empréstimos em momentos de crise.

