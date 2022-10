Economia Ibovespa fecha com salto de 5,5% após primeiro turno; dólar cai 4%, a R$ 5,18

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Investidores viram com bons olhos o fim do primeiro turno das eleições, com um Congresso mais conservador Foto: EBC Investidores viram com bons olhos o fim do primeiro turno das eleições, com um Congresso mais conservador. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Ibovespa avançou 5,54%, aos 116.134,46 pontos nesta segunda-feira (3), após o primeiro turno da eleição presidencial no Brasil, sendo a maior valorização desde abril de 2020. Já o dólar despencou 4,02%, encerrando a R$ 5,177, registrando a maior queda diária desde 8 de junho de 2018 (-5,59%).

Entre as maiores altas do principal índice da bolsa estavam ações de empresas de controle estatal, como Sabesp – que avançou 17%, e Petrobras, sendo as ON com valorização de 8,86% e as PN 8% . Qualicorp, Ecorodovias, Cemig e Via avançaram mais de 10%. Companhias aéreas também tiveram variações positivas ao longo do pregão, com destaque para Azul (11,35%) e Gol (12,54%).

Analistas disseram ao CNN Brasil Business que os investidores viram com bons olhos o fim do primeiro turno das eleições, com um Congresso mais conservador trazendo alívio para o mercado financeiro brasileiro, para poder fazer contrapeso a possíveis medidas que seriam consideradas prejudiciais à economia.

Boletim Focus

Outros fatores que contribuíram para a disposição a risco nesta segunda são bolsa descontada e a leitura do Boletim Focus, que trouxe mais uma redução para o IPCA de 2022 e uma expectativa maior de crescimento do PIB brasileiro para este ano, que passou de 2,67% para 2,70%, e para 2023, que subiu de 0,5% para 0,53%.

Para Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos, “o resultado do primeiro turno mais apertado do que o esperado aumenta a possibilidade de reeleição do presidente ou de um Lula mais ao centro, podendo trazer uma equipe econômica mais responsável à questão fiscal, como o Meirelles, por exemplo, e, inclusive, podendo anunciar a sua equipe econômica antes do dia 30 de outubro”.

Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama, disse acreditar ainda que o setor de infraestrutura deve ser o mais beneficiado no momento, pois qualquer que seja o próximo governo deve dar atenção especial às obras que precisam ser feitas.

Eleição em São Paulo

A Sabesp, que lidera a alta no pregão desta segunda, teve influência das surpresas das urnas ante as pesquisas, após o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) desbancar Rodrigo Garcia (PSDB) e ficar à frente de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Estado de São Paulo, na visão de Espírito Santo.

