Economia Ibovespa recua com bancos, mas reação da Petrobras reduz perdas

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ibovespa teve baixa de 0,45%, a 92.375,52 pontos. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Ibovespa teve baixa de 0,45%, a 92.375,52 pontos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Ibovespa, índice da bolsa de valores de São Paulo B3, fechou em queda nesta segunda-feira (15), pressionado pelas ações de bancos, mas distante das mínimas da sessão em meio à recuperação dos papéis da Vale e da Petrobras e à disparada das ações da Cielo após acordo com o Facebook. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa teve baixa de 0,45%, a 92.375,52 pontos. O dólar encerrou o dia em alta de 2%, vendida a R$ 5,1421, registrando a maior cotação desde 2 de junho (R$ 5,2116). Na máxima, chegou a R$ 5,2258.

O volume financeiro alcançou R$ 42,7 bilhões, amplificado pelo exercício de opções sobre ações e cotas de ETFs na primeira etapa da sessão, que movimentou R$ 11,16 bilhões, dos quais R$ 7,35 bilhões em opções de venda e R$ 3,81 bilhões em opções de compra.

Mais cedo, o Ibovespa chegou a recuar 2,85%, pressionado pela aversão a risco no exterior por preocupações com o risco de uma nova onda de contágio do novo coronavírus, após relatos de crescimentos de casos em meio à reaberturas de várias economias do mundo.

Após o término do exercício de opções e com a bolsa de Nova York passando para o território positivo, contudo, o Ibovespa chegou a superar os 93 mil pontos na máxima, em alta de 0,3%. Mas reduziu o fôlego novamente, conforme Wall Street também arrefeceu.

O S&P 500 subiu 0,8%, após anúncio do banco central dos EUA sobre seu programa de compra de títulos corporativos que impulsionou a confiança dos investidores.

De acordo com Bruno Madruga, chefe de renda variável e sócio da Monte Bravo Investimentos, a bolsa paulista acompanhou o tom do mercado norte-americano.

No Brasil, ele destacou a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu Bruno Funchal para assumir a Secretaria do Tesouro. “O mercado vê o nome com bons olhos.” Atual diretor de Programas na secretaria Especial da Fazenda do ministério, Funchal ocupará o lugar de Mansueto Almeida, em transição que deve ocorrer até 31 de julho.segunda-feira uma oferta primária de ações bilionária, com esforços restritos, cujos recursos serão usados para investimento em logística e na melhoria da estrutura de capital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia