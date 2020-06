Acontece A importância de manter os cuidados com a saúde ocular mesmo em tempos de pandemia

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução/ DiagLaser)

Um estudo realizado pela empresa de tecnologia e inovação em anestesiologia Anestech Innovation Rising nos Estados Unidos e replicado no Brasil demonstrou que entre as especialidades médicas mais impactadas pela pandemia causada pelo Covid-19 está a oftalmologia. O setor registrou uma perda de demanda de mais de 80% na comparação dos períodos de 24 de março à 06 de abril de 2019 e 22 de março à 04 de abril deste ano.

Para alertar os gaúchos sobre os perigos decorrentes da falta de cuidado com a saúde ocular, o Centro de diagnóstico DiagLaser lidera uma campanha de conscientização. “Nosso objetivo é fazer com que os pacientes voltem a consultar com os seus médicos oftalmos com total segurança. Existem doenças crônicas que, se não tratadas com agilidade, podem causar danos irreversíveis à visão”, salienta Rafael Duarte, gerente comercial.

A campanha “Você ainda tem muito para ver” vai ser lançada no final de junho, mas o publicitário Marcos Eizerik, da agência de publicidade Propaganda Futebol Clube, adiantou para O Sul alguns detalhes da iniciativa. “É uma campanha que trabalha com a esperança, que trabalha com tudo que ainda está por acontecer na vida de todos nós, e, especialmente, para as pessoas a cima dos 60 anos, as mais suscetíveis ao vírus e que sentiram ainda mais os efeitos do isolamento social. A ideia é justamente destacar como as emoções são passadas pelos nossos olhos”, diz Eizerik.

De acordo com o Presidente do DiagLaser, Fernando Lorenz de Azevedo, a consulta com o oftalmologista é extremamente importante em diversas fases da vida, permitindo a detecção precoce de doenças oculares e potencializando o sucesso nos tratamentos. “A expectativa é de que a campanha impacte fortemente junto a população para que haja um retorno imediato dos pacientes aos consultórios médicos, com todas as medidas de segurança necessárias, restabelecendo o essencial convívio entre médico e paciente”, diz Fernando.

Confira a entrevista com o Presidente do DiagLaser Fernando Lorenz e sobre a necessidade dos cuidados com a visão:

Conheça a estrutura do Centro de Diagnóstico clicando ao lado: DiagLaser

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece