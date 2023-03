Economia Ibovespa tomba mais de 2% e cai dos 100 mil pontos

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Índice caiu 2,29%, aos 97.926 pontos e ficou abaixo da marca pela primeira vez desde julho de 2022 Foto: Divulgação Índice caiu 2,29%, aos 97.926 pontos e ficou abaixo da marca pela primeira vez desde julho de 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quinta-feira (23), com investidores acompanhando os novos episódios de tensão entre governo federal e Banco Central e repercutindo a decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos.

O índice caiu 2,29%, aos 97.926 pontos. Foi a primeira vez desde julho de 2022 que o Ibovespa encerrou o pregão abaixo dos 100 mil pontos.

Na véspera, o Ibovespa teve queda de 0,77%, aos 100.221 pontos. Com o resultado de hoje, o índice passou a acumular perdas de 6,68% no mês e de 10,76% no ano.

Estados Unidos

Os resultados de juros, tanto nos EUA como no Brasil, vieram dentro das expectativas de mercado. O Fed divulgou nesta quarta-feira a decisão de elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros dos EUA, para uma faixa de 4,75% a 5%.

Na divulgação, o Fed citou a turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano, com a quebra dos bancos médios Silicon Valley Bank e Signature Bank, além da crise enfrentada pelo First Republic Bank, que recebeu socorro bilionário de outros 11 bancos.

Copom

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, também sem surpresa. A decisão se deu em meio a turbulências no sistema bancário global e a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo ao atual nível da taxa de juros.

