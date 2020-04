Brasil Ida ao supermercado requer cuidados especiais

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Medidas visam evitar a contaminação pela Covid-19 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, os cuidados devem ser redobrados ao se executar tarefas do cotidiano. Ao ir ao supermercado, por exemplo, é preciso adotar algumas precauções para garantir que não haja contaminação.

Uma das medidas sugeridas é unânime entre médicos infectologistas: higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel sempre que tocar em alguma superfície em que outras pessoas encostaram ou estiveram perto. O uso do celular deve ser evitado, já que o aparelho pode estar contaminado.

O médico Renato Grinbaum, da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), destaca que, além da higienização, é importante evitar multidões. Por esse motivo, ele orienta aos consumidores que troquem de supermercado se constatarem que a loja está muito cheia.

O infectologista Marcelo Otsuka, que também integra a SBI, orienta que, ao chegar em casa, é importante higienizar os produtos comprados. Embalagens de plástico, alumínio ou vidro podem ser lavadas com água e sabão.

Confira algumas dicas:

Higienize as mãos ao entrar na loja

Passe álcool em gel no apoio do carrinho

Mantenha distância entre 1,5 m e 2 m das outras pessoas

Não leve as mãos ao rosto, boca e cabelos

Evite encostar ou apoiar o corpo em superfícies

Após efetuar o pagamento, limpe as mãos com água e sabão ou álcool em gel

Procure não utilizar o celular

Higienize os produtos comprados: embalagens plásticas ou de vidro podem ser lavadas com água e sabão

Frutas e legumes devem ser colocadas em solução com água e cloro

Embalagens de papel ou papelão não podem ser lavadas ou limpas com substâncias líquidas. Então, guarde-as separadamente e, após manipular, lave as mãos.

Sacos plásticos devem ser descartados ou guardados em local isolado. Se utilizou sacola de pano, coloque-a para lavar.

Coloque a roupa que estava vestindo para lavar ou guarde separadamente

