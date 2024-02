Futebol Ídolo francês alerta o Real Madrid sobre Mbappé: “Se for, pode ser um problema”

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Emmanuel Petit acredita que time espanhol pode ter adversidades em termos de salário, vestiário e liderança com o atacante francês. (Foto: Reprodução)

Campeão da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000 com a França, o ex-meia Emmanuel Petit alertou o Real Madrid sobre a contratação do atacante Kylian Mbappé. O ídolo francês, em entrevista para o jornal As, da Espanha, disse que o jogador de 25 anos pode ser um problema caso desembarque em Madrid na próxima temporada.

— Se Mbappé for para Madrid, isso pode ser um problema. Não só em termos de salário, no vestiário, mas também em termos de liderança. Bellingham tem sido incrível, assim como Vinicius, e se Mbappé for para Madrid terá que jogar como atacante, assim como fez recentemente no PSG. Mas todos sabemos que esta não é a sua melhor posição. Há muitas perguntas e nenhuma resposta — disse Petit.

Petit também comentou que todos na França estão cansados desta novela envolvendo Mbappé, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Segundo o ex-atleta, alguns jogadores podem acabar ficando chateados com a situação, já que o atacante francês é sempre o foco das atenções.

— Estamos todos cansados ​​em França. A cada seis meses, há sempre a mesma história na mesa. Vai? Vai ficar? Esta contente? Você tomou um bom café da manhã? Fez cocô bem? Na França também estamos fartos. Posso entender que os jogadores também estejam chateados com esta situação, porque todas as atenções estão voltadas para Mbappé o tempo todo — desabafou o campeão do Mundo com a França em 1998.

Na terça-feira da semana passada, Kylian Mbappé comunicou aos dirigentes do PSG que não iria renovar o seu contrato com o clube. Desta forma, o craque francês deixaria a equipe de Paris ao final de seu contrato, no meio do ano, como “agente livre” e teria o caminho livre para assinar com o Real Madrid.

Segundo a TV britânica BBC, Mbappé, inclusive, já teria um acordo com o Real Madrid para a próxima temporada. O francês receberá um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões, na cotação atual) por temporada, além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros (R$ 801 milhões) que será pago ao longo dos cinco anos.

Embora já esteja tudo certo, Mbappé, no entanto, ainda não assinou contrato com a equipe espanhola, mas o acordo poderá ser anunciado assim que Real Madrid e PSG não puderem mais se enfrentar na Champions League desta temporada. O atacante de 25 anos herdará a camisa 10, caso o croata Luka Modric se aposente ou deixe o Real.

