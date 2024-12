Rio Grande do Sul Idoso cai no “golpe do amor” e perde R$ 2 milhões no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Ele foi enganado por um grupo criminoso, que se passava por uma mulher nas redes sociais e pedia quantias em dinheiro. Foto: Divulgação/PCRS Ele foi enganado por um grupo criminoso, que se passava por uma mulher nas redes sociais e pedia quantias em dinheiro. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Um idoso de 71 anos perdeu cerca de R$ 2 milhões após cair no chamado “golpe do amor” no munícipio de Jari, na Região Central do Rio Grande do Sul. Ele foi enganado por um grupo criminoso, que se passava por uma mulher nas redes sociais e pedia quantias em dinheiro.

De acordo com o delegado da cidade de Tupanciretã, Anderson Riedel, responsável pela investigação, a vítima procurou as autoridades após perceber que havia sido ludibriado entre 2022 e 2023. Conforme a polícia, o homem foi vítima duas vezes. Na primeira, ele transferiu diversas quantias para um grupo que se passava por uma mulher americana. Depois, ele foi enganado novamente em um golpe com a mesma narrativa.

“A própria vítima procurou a polícia para fazer o registro de ocorrência. Ela foi procurar um advogado para saber como proceder e aí teve essa orientação de fazer o registro de ocorrência. A história é basicamente a mesma de sempre: uma pessoa se passando por mulher e aí eles tinham contato em um tom amoroso”, explica.

Segundo Riedel, ao ser enganado pelos criminosos, o idoso acabou cedendo e fazendo as transferências. “O que chama a atenção é o valor”, reforça. O delegado acredita que o idoso fez as transferências escondido da família, que tomou conhecimento quando fez o registro da ocorrência.

“Em um dado momento, a família restringiu o uso do celular porque tomou conhecimento dos depósitos, o que é bem natural”, aponta.

Na última semana, equipes da Delegacia de Tupanciretã, com o apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Ceará, além de agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em cidades dos Estados de São Paulo e Ceará.

A Operação Dom Quixote investiga os crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo que aplicava golpes. Ao todo, seis pessoas foram presas em Santo André, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Osasco e na capital paulista. A polícia informou que conseguiu bloquear uma mínima porcentagem do valor transferido, mas que quase tudo foi perdido e não poderá ser recuperado.

Além disso, foram apreendidos documentos, celulares, notebooks e cartões bancários. Também foi realizado o bloqueio de bens e valores de contas bancárias dos criminosos. Participaram da ação 25 policiais do Rio Grande do Sul, de diversas delegacias da 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI) de Santa Maria, do Deic, além de 14 policiais civis de São Paulo e quatro do Ceará. As informações são do portal de notícias Terra.

