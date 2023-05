Polícia Idoso é preso dirigindo carro furtado em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O veículo, ano 2003, com valor de mercado de 12 mil reais, foi recolhido e será devolvido ao dono Foto: Divulgação/PRF O veículo, ano 2003, com valor de mercado de 12 mil reais, foi recolhido e será devolvido ao dono (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um idoso de 69 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (31), em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo em que ele estava rodava com placas clonadas.

Os policiais realizavam uma operação de combate ao crime na BR-290 quando o motorista de um Gol desviou do posto policial e seguiu viagem por uma estrada municipal. Os PRFs foram em direção e realizaram a abordagem em um posto de combustíveis no bairro Itaí, em Eldorado do Sul.

O motorista, que viajava sozinho no veículo, era um homem de 69 anos, que não poderia estar na direção pois teve a carteira de habilitação cassada após ser preso duas vezes dirigindo embriagado. Ele disse que havia comprado o carro há alguns dias de um desconhecido, sem realizar os procedimentos legais de vistoria e transferência.

Os policiais perceberam sinais de adulteração na numeração do chassi e nos demais sinais de identificação do carro e o levaram até a unidade operacional para uma vistoria minuciosa. Após consulta aos sistemas e análise detalhada do veículo, descobriram que as placas e demais identificações do carro estavam clonadas.

O veículo modelo Volkswagen Gol havia sido furtado em janeiro no Bairro Farroupilha, em Porto Alegre. O carro, que tem o ano de 2003 e com valor de mercado de 12 mil reais, foi recolhido e será devolvido ao dono. O motorista foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à delegacia.

