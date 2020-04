Porto Alegre Idosos são orientados sobre coronavírus em praças da Capital

1 de abril de 2020

Foto: Anselmo Cunha/PMPA

As equipes de Fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre percorreram a Praça da Encol e o Parque Moinhos de Vento (Parcão) para orientar idosos a permanecerem em casa. A ação, que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (1º), visa a assegurar determinação municipal que interdita parques e praças à circulação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoas de outras faixas etárias também foram aconselhadas a aderir ao isolamento domiciliar para evitar o contágio do novo Coronavírus (Covid-19).

Os agentes da Diretoria de Fiscalização e da Guarda Municipal abordaram os frequentadores dos locais e entregaram cópias do decreto para reforçar a necessidade de ficar em casa neste momento de calamidade pública. “Infelizmente ainda verificamos algum tipo de resistência nesses espaços que, por serem ao ar livre, muitas pessoas continuam frequentando, especialmente nos finais de semana”, destaca o diretor de Fiscalização, Denis Carvalho.

Embora o decreto preveja a aplicação de multa, o objetivo da ação foi levar informação e instrução para os idosos. “As pessoas devem compreender que precisam cumprir a determinação para preservar as suas vidas. Nesse sentido, nosso trabalho tem sido incessante para orientar não apenas os idosos, mas também os mais jovens, que estejam em suas atividades esportivas e de lazer”, explica o coordenador de Operações da SMSeg (Secretaria Municipal de Segurança), Franklin dos Santos Filho.

Durante as abordagens, alguns dos presentes nos locais entenderam a mensagem e resolveram voltar para casa. A iniciativa foi elogiada pelos vizinhos dos parques, como é o caso do presidente da Associação dos Moradores dos bairros Bela Vista, Mont’Serrat e Boa Vista (Amobela), Luiz Felipe Irigaray. “É uma ação positiva. Aqueles mais vulneráveis precisam ter mais cuidado consigo, assim como todos devemos ter com eles”, disse.

