Ilha de Páscoa será o primeiro local no Chile a retomar as aulas presenciais

A Ilha de Páscoa, localizada no meio do Oceano Pacífico, será o primeiro local no Chile a retomar as aulas presenciais, no dia 1º de julho, após mais de dois meses sem apresentar casos de coronavírus, anunciou na quinta-feira (25) o Ministério da Educação do país.