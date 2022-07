Porto Alegre Iluminação de Porto Alegre chama a atenção em imagem divulgada pela Nasa

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Registro à noite mostra as luzes mais claras da Capital em relação às outras cidades. Foto: Nasa/Divulgação Registro à noite mostra as luzes mais claras da Capital em relação às outras cidades. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

Uma imagem da Grande Porto Alegre a partir do espaço ganhou destaque nesta terça-feira (12). A foto foi feita por um astronauta da Nasa a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) no dia 4 de julho e mostra a nitidamente a Capital até o bairro Vila Assunção, na Zona Sul, além das cidades no entorno.

A iluminação em um tom mais claro em Porto Alegre chama a atenção na fotografia e, conforme a prefeitura, “é resultado do plano de modernização da iluminação pública”. Até agora, as equipes da concessionária IPSul já instalaram cerca de 74 mil lâmpadas de LED, substituindo as de tecnologia mais antiga, como o vapor de sódio.

Após a troca de todas as luminárias (cerca de 103 mil pontos), a economia de energia deve passar dos 55%, gerando redução mensal de R$ 1,3 milhão no pagamento da conta de energia por parte da prefeitura. Na terceira etapa do plano, serão implantados sistemas de telegestão nas vias mais movimentadas da cidade e nos monumentos com iluminação de destaque. Esse sistema é capaz de acionar, desligar e/ou controlar o fluxo luminoso (dimerizar) dos pontos de iluminação pública, detectar falhas e medir a temperatura de funcionamento.

Para solicitar a manutenção de lâmpadas, basta abrir um protocolo no aplicativo 156+POA que irá direcionar o contribuinte para a página da concessionária. Os pedidos ainda podem ser feitos pelo telefone 156. O uso de fotografias auxilia na detecção dos problemas por parte dos técnicos.

