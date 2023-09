Rio Grande do Sul Imagens de satélite mostram antes e depois da passagem do ciclone no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Pelas imagens é possível analisar o impacto nos municípios de General Câmara, Taquari, Muçum e Encantado. Foto: Planet SCCON do Programa Brasil Mais/Divulgação Pelas imagens é possível analisar o impacto nos municípios de General Câmara, Taquari, Muçum e Encantado. (Foto: Planet SCCON do Programa Brasil Mais/Divulgação) Foto: Planet SCCON do Programa Brasil Mais/Divulgação

Imagens de satélite mostram o alcance da destruição provocada pelo ciclone extratropical registrado no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Com o registro do antes e depois do satélite que faz parte do Programa de Monitoramento Rede Brasil M.A.I.S (Meio Ambiente Integrado e Seguro), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é possível analisar o impacto para os municípios de General Câmara, Taquari, Muçum e Encantado.

De acordo com o último balanço divulgado pelo governo gaúcho, as chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de localidades provocaram 48 mortes no Estado.

A plataforma conta com 180 satélites a mais de 550 quilômetros da Terra com sensores que captam as imagens em alta resolução dando detalhes da situação. Como a Terra gira em torno do seu eixo, é possível com esse número de satélites, adquirir imagens da superfície terrestre todos os dias.

Segundo o diretor comercial da SCCON Geospatial, Vinícius Rissoli, com as imagens diárias, o governo gaúcho consegue fazer a identificação das áreas impactadas pelos alagamentos, tanto nas regiões rurais como nas urbanas.

“Com essas mesmas imagens e outro produto de detecção de construções, a equipe técnica da Secretaria de Gestão e Planejamento do Rio Grande do Sul pode fazer a identificação das áreas urbanas atingidas pelas inundações. Assim, as equipes têm o auxílio das imagens para a tomada de decisões estratégicas e emergenciais com o acompanhamento diário e a evolução nessas áreas.”

