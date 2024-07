Rio Grande do Sul Chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul completa 200 anos; confira a programação no Estado

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Em 25 de julho de 1824, os primeiros imigrantes chegaram a São Leopoldo, no Vale do Sinos

A imigração alemã para o Brasil completou oficialmente 200 anos nessa quinta-feira (25). Foi em 25 de julho de 1824 que os primeiros 39 imigrantes chegaram a São Leopoldo, no Vale do Sinos. Autoridades e delegações da Alemanha estão no Rio Grande do Sul para participar das comemorações do Bicentenário, que se estenderão até o fim de 2024 no Estado.

Diante da importância da data, o governador Eduardo Leite estabeleceu, em 2021, a Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, incumbida de organizar as atividades comemorativas no âmbito estadual. O grupo, que foi reformulado em 2023 para agregar novas instituições, estimulou a realização de eventos em todo o Estado desde o início deste ano.

As celebrações incluem mais de 120 eventos em cerca de 100 cidades gaúchas ao longo do ano, abrangendo atos interreligiosos, concertos, apresentações culturais, reinauguração de museu histórico e inaugurações de monumentos.

A programação é uma oportunidade de homenagear os primeiros imigrantes e todas as milhares de pessoas de língua alemã que vieram, ao longo desses dois séculos, para o Rio Grande do Sul, reconhecendo sua contribuição para a constituição e o desenvolvimento econômico e social do Estado. Fala-se em povos de língua alemã porque, no início do século 19, a Alemanha ainda não existia como Estado-nação e, embora a maioria dos migrantes seja originária de territórios que hoje formam esse país, o fluxo migratório incluiu outros povos falantes do alemão.

Leite destacou a relevância do marco histórico e das contribuições desses povos para a construção do Rio Grande do Sul. “O Bicentenário é uma marca que nos permite valorizar os importantes laços que o povo gaúcho tem com a cultura alemã. Os alemães trouxeram um espírito empreendedor e valores que ajudaram a moldar a identidade gaúcha”, afirmou.

“A contribuição está espalhada por todo o Rio Grande do Sul e em todas as áreas. Na cultura, a influência está nas tradições, nos festivais, nas danças e na culinária. Eles trouxeram também um vigoroso espírito de inovação e trabalho árduo, com técnicas agrícolas e industriais que foram fundamentais para o desenvolvimento de setores-chave da nossa economia. Além disso, a imigração alemã ajudou a consolidar a valorização da educação, da disciplina e do respeito às tradições”, disse o governador.

“O dia 25 de julho é a data-símbolo, tanto que uma série de centros culturais recebem esse nome – Vinte e Cinco de Julho – e é feriado em algumas cidades. Diversas entidades gaúchas foram fundadas por imigrantes e seus descendentes. Parte importante da identidade gaúcha tem a sua âncora nos povos de língua alemã”, ressaltou o presidente da Comissão Oficial do Bicentenário e subsecretário de Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Gessinger.

As delegações vindas da Alemanha para o Bicentenário reúnem cerca de 70 pessoas dos Estados de Renânia-Palatinado e Hessen, incluindo autoridades e parentes dos imigrantes radicados no RS.

Programação

O calendário oficial do Bicentenário reúne mais de 120 eventos, promovidos por municípios, órgãos públicos, entidades da sociedade civil e instituições privadas. Cerca de 100 cidades do RS contam com programações em 2024. Uma delas, São Leopoldo, foi reconhecida pela Lei Federal nº 12.394/2011 como Berço da Colonização Alemã no Brasil.

Confira aqui a programação oficial do Bicentenário.

Chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul completa 200 anos; confira a programação no Estado

