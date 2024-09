Política Impeachment de Alexandre de Moraes: oposição anuncia obstrução em votações no Congresso na próxima semana

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Um grupo de senadores e deputados de oposição anunciou, em entrevista coletiva, a intenção de obstruir as votações no Senado e na Câmara dos Deputados a partir da próxima semana.

Segundo esses parlamentares, a obstrução faz parte de um movimento em defesa do que chamaram de “verdadeira democracia”.

O senador Marcos Rogério (PL-RO) disse que a obstrução vai ocorrer depois da apresentação do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o senador, o Senado precisa se posicionar institucionalmente, para oferecer uma resposta à sociedade. Ele afirmou que deputados e representantes da sociedade vão assinar o pedido, mas os senadores não assinarão porque serão os julgadores em uma possível comissão de impeachment.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) informou que já são mais 1,3 milhão de assinaturas pelo impedimento de Moraes. Ele disse que é importante o Senado investigar, pois haveria vários motivos para o impeachment.

Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), convidou os cidadãos a assinarem o documento que, segundo ele, será entregue ao Senado na segunda-feira (9).

“Nós não podemos desistir do Brasil. Temos que constranger aqueles que estão infringindo a lei de forma reiterada”, afirmou o senador.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) anunciou uma reunião na segunda para acertar os detalhes da obstrução na Câmara. Ela disse que o grupo de oposição vai “obstruir tudo” e vai lutar pela anistia e pela liberdade de expressão. A deputada também criticou o que chamou de censura de Alexandre Moraes contra a plataforma X (antigo Twitter) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estaria “agindo como avalista de atitudes irresponsáveis, ilegais e tirânicas do ministro Alexandre de Moraes”.

Em mensagens publicadas em sua conta oficial no X, Elon Musk chamou Moraes de “criminoso”, ao comentar uma postagem feita por um usuário da rede.“Ele é um criminoso fazendo cosplay de juiz”, escreveu o bilionário

Manifesto

Em nome dos parlamentares de oposição, o senador Marcos Rogério (ainda leu um documento chamado de “Manifesto da verdadeira democracia”. Ele disse que o Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade em que princípios e garantias constitucionais estão sendo relativizados. Ele disse que é importante os parlamentares terem posições firmes e claras na defesa do que chamou de “verdadeira democracia”.

“A democracia que nós defendemos não é nem jamais será relativizada. É uma democracia na extensão do que estabelece a nossa Constituição Federal”, disse o senador.

A Agência Nacional de Telecomunicações notificou todas as operadoras de internet do País para cumprirem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear acesso ao X

O manifesto critica a atuação do ministro Alexandre Moraes e sua relatoria no inquérito das fake news. Segundo o documento, a liberdade de expressão e de imprensa e a inviolabilidade dos mandatos parlamentares estão comprometidas no País. O manifesto também acusa o procurador-geral da República, Paulo Gonet, de omissão.

O documento ainda convoca a população para uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo (SP), no dia 7 de setembro. A manifestação seria para reivindicar a volta da normalidade democrática no País, arquivamento de inquéritos, anistia a “perseguidos políticos” e a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados, com foco no abuso de autoridade.

