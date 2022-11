Esporte Imprensa internacional reage a derrota da Alemanha na Copa

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Jornal "Bild" repercute a derrota da Alemanha. (Foto: Reprodução)

A zebra deu o ar da graça mais uma vez na Copa do Mundo do Catar. A Alemanha saiu derrotada para o Japão, por 2 a 1, de virada, pela primeira rodada do grupo E, e o jornal alemão “Bild” repercutiu negativamente a segunda derrota seguida – Coreia do Sul em 2018 e Japão em 2022 – da seleção alemã em Mundiais.

A manchete do portal alemão alerta para o possível fracasso do time na competição do Catar, algo que já aconteceu no Mundial da Rússia, em 2018. No decorrer da análise, o “Bild” afirma que a Alemanha fez “papel de boba” contra o Japão na estreia da Copa do Mundo.

“A seleção nacional fez papel de boba no início da Copa do Mundo contra o Japão com uma derrota de 1 a 2 contra o estrangeiro. O desastre lembra o amargo torneio na Rússia em 2018, onde a Alemanha perdeu por 1 a 0 para o México e foi eliminada da fase de grupos pela primeira vez”, disse o jornal.

A derrota tomou conta dos portais na Espanha, adversária dos alemães no próximo domingo, dia 27. O jornal “As” classificou o resultado de “Harakiri da Alemanha”, fazendo alusão a um cruel ritual de suícidio dos samurais.

Em Portugal, o jornal “A Bola” ressaltou que o resultado foi a segunda surpresa na Copa do Mundo do Catar. A primeira foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, também por 2 a 1, na última terça-feira.

Vitória histórica

O fuso horário não favorecia – já era quase meia-noite no Japão quando a partida terminou – mas isso não impediu uma multidão de japoneses de sair às ruas para celebrar o feito extraordinário de sua seleção nacional: derrotar numa virada histórica a tetra-campeã Alemanha, por 2 a 1, na Copa do Catar.

Nas redes sociais, chamou atenção, principalmente, a explosão de alegria quando os torcedores ocuparam o cruzamento de Shibuya, em Tóquio, conhecido como o “mais movimentado do mundo”. Curiosamente, a multidão só ocupou o asfalto quando o semáforo abriu e agentes de segurança que isolavam as calçadas permitiram.

Os gritos e apitos contrastam com a imagem ordeira que os japoneses passam em outras situações, como no próprio Catar, onde os torcedores do país asiático mantiveram a tradição de recolher o lixo no estádio após o final da partida.

