Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

A instalação da nova rampa e de uma plataforma elevatória foi um investimento de R$ 173,9 mil Foto: Ascom Seplag

Com uma circulação diária em torno de 5 mil pessoas, entre servidores e cidadãos que buscam por diferentes serviços, o Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre, passa a contar com uma importante melhoria na sua acessibilidade.

Nesta quarta-feira (05), forem entregues novos equipamentos nas escadas do Acesso Sul que oferecem mais segurança e condições adequadas para a população com mobilidade reduzida ou deficiência física. A instalação da nova rampa e de uma plataforma elevatória foi um investimento de R$ 173,9 mil, valor que inclui ainda o serviço de manutenção e assistência pelo período de um ano.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior parabenizou pela iniciativa. Como responsável pela administração do espaço que concentra 13 secretarias estaduais e diversos outros órgãos públicos, a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, salientou que as melhorias na acessibilidade integram um amplo projeto para modernização do Centro Administrativo. “Todo o esforço é no sentido de transformar o Caff em um prédio público sustentável e humanizado, de inclusão para todos os públicos”, destacou Leany.

A secretária mencionou a recente implantação de banheiros sem preconceitos em seis andares do Caff, assim como o início da pintura interna. As próximas etapas incluem uma nova iluminação nas áreas externas (estacionamento e rampas) e o projeto com uma nova sinalização.

Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini observou que a modernização dos prédios públicos, garantindo acessibilidade e oportunizando o atendimento a todos, é um pleito antigo da sociedade gaúcha. “Trata-se de um prédio que é referência no serviço público. Por isso, precisamos celebrar este avanço. É por meio de situações simples que estabelecemos uma política de afirmação, acessibilidade e inclusão”, reforçou o secretário Catarina.

O secretário adjunto de gestão da Seplag, Marcelo Alves, ressaltou que a instalação dos equipamentos mostra o quanto é possível adequar a arquitetura dos prédios administrativos às necessidades dos mais diferentes públicos. Também nesta quarta-feira começaram as obras de instalação das novas portas automáticas no Caff, em ambos os acessos. Nesta melhoria, o investimento é de R$ 32 mil.

