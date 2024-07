Últimas Incêndio atinge prédio da OAB Nacional em Brasília

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, as chamas já foram controladas. Foto: Reprodução Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, as chamas já foram controladas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu o ediíficio-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília, na manhã deste sábado (27).

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias.

O controle das chamas foi iniciado pela brigada de incêndio do Conselho Federal da OAB e em seguida, o trabalho foi assumido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A perícia será realizada para apurar as causas do incêndio.

