Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

País é o segundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus em número de infecções, ficando atrás apenas dos EUA

A Índia ultrapassou, nesta segunda-feira (28), a marca de 6 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde indiano.

De acordo com o governo, foram registrados 82.170 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, levando o total de infectados no país para 6.074.702. A Índia informou ainda que contabilizou 1.039 mortes no mesmo período, chegando a 95.542.

Em menos de um mês, a Índia bateu a marca de 4 milhões de casos (atingida no dia 5) e a de 5 milhões (atingida no dia 16).

Segundo levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins, os indianos ficam atrás dos Estados Unidos (7.115.338 infecções e 204.758 óbitos) em número de casos e mortes, e do Brasil em número de mortes (141.776).

