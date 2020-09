Mundo Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo país com mais casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

O país chegou a 4,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos Foto: Reprodução O país chegou a 4,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Índia ultrapassou o Brasil e se tornou nesta segunda-feira (07) o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano. O país chegou a 4,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 6,4 milhões de casos confirmados. O Brasil tem 4,13 milhões de infectados.

No domingo (06), a Índia bateu o recorde diário global de novos casos de Covid-19 com mais de 90 mil notificações de infecções pelo coronavírus. O número de óbitos causados pela doença na Índia passa de 70,6 mil. O país é o terceiro com mais mortes, atrás de EUA (188,5 mil mortes) e Brasil (126 mil), de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.

Segunda onda

A pandemia vive uma segunda onda em algumas partes do país, de acordo com especialistas. O número de casos aumentou, porque mais exames estão sendo feitos e houve uma liberação parcial das locomoções da população. Na capital, Nova Déli, os serviços de metrô serão parcialmente retomados a partir desta segunda-feira.

O vírus se espalhou de grandes cidades para outras partes do país, disse Randeep Guleria, diretor do Instituto de Ciências Médicas da Índia em Nova Déli. O número de casos pode continuar a aumentar antes que a curva se estabilize, disse ele.

