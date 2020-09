Mundo Reino Unido tem recorde diário de casos de coronavírus; jovens são os mais afetados

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Secretário de Saúde demonstra preocupação e pede respeito às normas de distanciamento social. (Foto: Reprodução)

O Reino Unido registrou 2.988 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas – maior número diário de contaminações desde 22 de maio. O secretário de Saúde, Matt Hancock, disse, neste domingo (06), que o salto é “preocupante”.

“Os casos são predominantemente entre os jovens, mas vimos em outros países do mundo e na Europa que esse tipo de aumento acaba atingindo a população como um todo.” Hancock reforçou que todos têm de seguir regras de distanciamento social.

“Não importa a idade ou o quanto a pessoa possa ser afetada pela doença, porque ela vai transmitir o vírus para outras”, afirmou. Segundo o secretário, reabrir as escolas do Reino Unido no início de setembro não foi um erro, já que elas são “espaços protegidos do vírus”.

Covid-19 no Reino Unido

O número diário de casos começou a aumentar nas últimas semanas, embora as internações e mortes tenham permanecido em níveis baixos. Segundo o governo, desde o começo da pandemia, foram 41.551 óbitos causados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram.

