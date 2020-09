Bem-Estar Vacinação anti-Covid vai começar por médicos e idosos na Itália

Doses da vacina serão dadas prioritariamente para equipes sanitárias – médicos, enfermeiros, entre outros – e idosos com patologias nos asilos e casas de repouso

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirmou que, quando estiverem disponíveis, as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) serão dadas prioritariamente para equipes sanitárias – médicos, enfermeiros, entre outros – e idosos com patologias nos asilos e casas de repouso.

Em entrevista para o jornal “Corriere della Sera”, publicada neste domingo (06), Speranza estima que esse primeiro lote deve ter “entre duas e milhões” de doses. O ministro também reforçou que a imunização será gratuita e pediu que os partidos de oposição parem de fazer uma “campanha eleitoral” sobre a retomada das aulas no país – que começarão em 14 de setembro.

Speranza voltou a dizer que o número de contágios, que estão com tendência de alta, não causam preocupação a ponto de decretar um novo lockdown e que as estruturas sanitárias estão aptas a tratarem os novos pacientes.

Pouco após a publicação da entrevista, o ministro participou de um evento em que disse que acredita que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, e que será distribuída pela farmacêutica AstraZeneca, estará disponível já no fim do ano. “Sobre a vacina anti-Covid estamos investindo o máximo possível e acredito que as energias que estão sendo colocadas em campo poderão trazer resultados encorajantes em breve. Eu estou otimista”, acrescentou.

