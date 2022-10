Rio Grande do Sul Indústria do Rio Grande do Sul acumula crescimento de 1,3% até agosto

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

O Rio Grande do Sul encerrou o período muito próximo da estabilidade (0,1%) sobre julho e 6,3% sobre agosto do ano passado

Com o recuo de 0,6% da indústria nacional de julho para agosto de 2022, 7 dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas negativas. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (11).

O Rio Grande do Sul encerrou o período muito próximo da estabilidade (0,1%) sobre julho e 6,3% sobre agosto do ano passado. No acumulado do ano, a indústria gaúcha tem um crescimento de 1,3% e de 0,2% no acumulado de 12 meses.

Entre os desempenhos negativos, destaque para Pará (-6,2%), Santa Catarina (-4,8%) e Espírito Santo (-3,9%). Bahia (-2,8%), Minas Gerais (-1,9%), Paraná (-1,5%) e Ceará (-0,8%) completaram o conjunto de locais com índices negativos nesse mês, enquanto em Pernambuco a variação foi nula (0,0%).

Já Amazonas (7,0%) e Rio de Janeiro (3,3%) apontaram as maiores altas nesse mês. São Paulo (2,6%), Mato Grosso (2,1%), Goiás (1,8%), e Região Nordeste (1,1%)assinalaram os demais resultados positivos.

Frente a agosto de 2021, o setor industrial mostrou crescimento de 2,8%, com dez dos 15 locais pesquisados mostrando resultados positivos. Já na média móvel trimestral, houve recuo em oito dos 15 locais pesquisados.

O acumulado no ano foi negativo em oito dos 15 locais pesquisados, com destaque para Pará (-8,1%) e Ceará (-4,6%). Já o acumulado dos últimos 12 meses teve 12 dos 15 locais pesquisados com taxas negativas.

