Porto Alegre Prazo para famílias atualizarem dados do Cadastro Único termina nesta sexta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Porto Alegre atendeu mais de 67 mil famílias desde julho deste ano

As famílias inseridas no Sistema do Cadastro Único há mais de dois anos precisam atualizar as informações até esta sexta-feira (14), para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil. O atendimento ocorre nas unidades descentralizadas. O prazo para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica segue até 16 de dezembro deste ano.

Porto Alegre atendeu mais de 67 mil famílias no Cadastro Único desde julho de 2022. Foram mais de 18 mil atualizações de dados e 19 mil novos cadastros nos mutirões descentralizados e nas unidades de atendimento, além de 30 mil pedidos de consultas ao sistema.

As ações itinerantes em unidades de atendimento e mutirões foram realizadas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), com o propósito de agilizar o processo de cadastramento e atualizações.

Documentos

As famílias devem levar documentos originais. É importante que o responsável familiar apresente o comprovante residencial, CPF ou Título de Eleitor e, para os demais membros da família, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor. Se houver crianças, é necessário apresentar a declaração escolar.

Unidade de Atendimento Descentralizado, das 8h às 17h

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): avenida João Pessoa, 1105.

– Vida Centro Humanístico: avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sala 656, área 6 – Sarandi.

– Sine Municipal: avenida Sepúlveda esquina com Mauá – Centro Histórico (previsão de 100 fichas diárias).

– Estação Cidadania – Pracinha da Cultura: Estrada João de Oliveira Remião, 5250, parada 13.

Unidades Descentralizados nas Subprefeituras – De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

– Região Cristal: avenida Copacabana, 1096, bairro Tristeza.

– Região Extremo-Sul: avenida Des. Jorge Mello Guimarães, 12, bairro Belém Novo.

– Região Restinga: aua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 – 2ª Unidade Restinga Nova.

– Região Partenon: avenida Bento Gonçalves, 6670 (terminal Antônio de Carvalho).

– Região Leste: rua São Felipe, 144 – Bom Jesus.

– Região Norte: rua Afonso Paulo Feijó, nº 220, Sarandi.

É possível conferir a situação cadastral no site e por meio do aplicativo do Cadastro Único.

