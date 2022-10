Porto Alegre Começa a montagem da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Evento ocorre de 28 de outubro a 15 de novembro Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 10/10/2022: Iniciou nesta segunda-feira (10), na Praça da Alfândega, a montagem das estruturas para a 68ª Feira do Livro, que irá ocorrer de 28 de outubro a 15 de novembro. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A Câmara Rio-Grandense do Livro deu início nesta semana à montagem da cobertura das bancas na Praça da Alfândega, Centro Histórico, para realização da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre de 28 de outubro a 15 de novembro. A edição 2022 integra as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, com o slogan Uma boa festa tem história. O patrono é o poeta Carlos Nejar.

Neste ano serão 71 bancas que iniciam a montagem das suas estruturas no dia 20 de outubro, sendo que 59 ficarão na área geral e 12 na área infantil e juvenil. A feira terá ainda 25 estandes destinados a apoiadores, veículos de comunicação e serviços.

A 68ª edição pretende ser a mais inclusiva de todas. Para isso, serão disponibilizados mapas táteis, materiais em braile e a possibilidade de audiodescrição dos ambientes. Também estarão à disposição banquetas móveis para pessoas com nanismo. Outra novidade será a contratação de intérpretes e tradutores da língua brasileira de sinais (libras). Os livreiros serão capacitados para um atendimento mais acolhedor.

Aniversário de Porto Alegre

A programação reserva um espaço especial para atividades relacionadas aos 250 anos da Capital. Lançamento de obras que recontam a história e as lendas da cidade, recital-show com poemas e canções sobre a cidade, mesas de discussão, gravação de programas e exposições fotográficas vão compor a homenagem.

