3 de novembro de 2024

Destroços de avião da FAB que caiu em Pirassununga. (Foto: Reprodução)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que os recentes acidentes com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) são uma “infeliz coincidência”. Nos últimos dez dias, dois aviões sofreram quedas em treinamentos e um fez um pouso de emergência. Todos os pilotos saíram sem lesões graves.

Múcio ainda disse que todos os cuidados são tomados pela Força na instrução dos pilotos e que não se pode deixar os cadetes sem treinamento que fazem parte da formação dos integrantes da Aeronáutica.

“Infelizmente, acidentes acontecem. A única forma de não ter acidente com aviões é eles não saírem do chão”, alegou o ministro.

Após os relatos do acidente, o ministro conversou pessoalmente com o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno.

De acordo com Múcio, as primeiras informações são de que, durante o treinamento, a hélice de uma das aeronaves bateu em um segundo avião, que perdeu estabilidade.

A piloto que estava a bordo conseguiu se ejetar da aeronave, que ficou destruída ao colidir com o solo. O outro piloto conseguiu pousar. Ambos são pilotos em formação na faixa dos 20 anos de idade, segundo o ministro.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi ao local nesta tarde para começar a apuração do acidente.

Em 22 de outubro, um caça da Aeronáutica caiu em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo a FAB, o avião, modelo F-5M, fazia um voo de treinamento quando o piloto percebeu problemas no caça, voou para uma “região desabitada” e se ejetou da aeronave “com sucesso”. Ele foi resgatado com vida posteriormente. O Cenipa também investiga esse caso.

A queda da sexta-feira (1º) aconteceu por volta de 12h30 em um canavial ao lado da Estrada São Domingos. Segundo a FAB, as duas aeronaves T-27 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da AFA, colidiram durante voo de instrução (treinamento).

Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. “O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB”, informou o órgão.

O local foi isolado pela polícia para que bombeiros e peritos militares retirassem os equipamentos com potencial explosivo.

Foi montada um centro de comando em um pesqueiro próximo ao local do acidente, que permanecerá isolado com equipes da AFA realizando turnos de vigilância até a retirada dos destroços no sábado (2).

Pilotos

Segundo a Polícia Militar, o piloto do avião que caiu é um cadete do 4º ano na Academia da Força Aérea. Ele foi identificado apenas como Figueiredo e o nome completo não foi divulgado.

Após se ejetar, ele foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB e levado ao hospital da AFA sem lesões aparentes. Depois ele foi transferido para um hospital em Araras (SP) para a realização de tomografia por precaução.

O piloto que pousou em segurança não teve ferimentos. Não foram divulgadas informações sobre ele. As informações são do portal de notícias G1.

