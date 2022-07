Flávio Pereira Inflação começa a cair, para desespero dos que torcem contra o Brasil

Por Flavio Pereira | 18 de julho de 2022

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. (Foto: Agência Brasil)

Para desespero do consórcio da oposição, da imprensa que distorce notícias positivas, e de poderosos interesses instalados na Praça dos Três Poderes, analistas qualificados da área econômica já anunciam que a inflação deve cair no segundo semestre de 2022 devido à aprovação do projeto de lei que instituiu um teto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público, e o pacote de benefícios sociais. É o caso do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega que, em entrevista à Jovem Pan, estima que a baixa seja de 1,5% a 2% no aumento de preços que seria verificado sem a medida aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro da Economia Paulo Guedes avalia que, embora a recessão hoje atinja com força Europa, Estados Unidos e Ásia, o Brasil está entrando em um “ciclo de crescimento”. “O Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. Não se assustem com o que vem de fora. Lá fora o ambiente ainda vai piorar”, declarou Guedes, estimando que a alta do PIB pode ser de cerca de 2% em 2022.

Líderes do MDB abrem lista de apoio à candidatura própria ao governo do Estado

De olho nos emedebistas que discursam a favor da candidatura própria, mas votam contra, três líderes do partido divulgaram uma carta aberta. O documento, firmado pelos ex-governadores Pedro Simon e José Ivo Sartori, e pelo prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo defende a candidatura própria como “compromisso do MDB com o Rio Grande” e manda um recado ao ex-governador Eduardo Leite ao afirmar que “o próximo governador deve ter como prioridade absoluta o próprio governo do Estado, sem outros objetivos eleitorais”. Ao final, convidam “quem pensa assim, a juntar-se a nós e assinar este documento”. A lista já tem cerca de 500 adesões.

Tasso Jereissati pode abandonar a candidatura de Simone

O fraco desempenho da senadora Simone Tebet nas pesquisas, somado à falta de empolgação do próprio MDB, poderá levar o senador Tasso Jereissati e desistir da candidatura a vice pelo PSDB. Mas o que mais está decepcionando o senador tucano, é o apoio reduzido até mesmo dentro do PSDB, onde o principal candidato da legenda, governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, percebeu a inviabilidade do projeto Simone/Tasso, e abriu o palanque para o adversário Luciano Bivar (União-PE). No Rio Grande do Sul, o pré-candidato tucano ao governo, Eduardo Leite, também já sinalizou que também pode abrir seu palanque para Bivar. Simone Tebet já admite que Tasso Jereissati está abandonando o barco e afirmou no final de semana: “Seja quem for que o PSDB indique, tenho certeza que será um grande nome. Fica na torcida o nome de Tasso Jereissati.”

Começa a temporada das convenções

Nesta quarta-feira, dia 20, começa a temporada das convenções partidárias no Rio Grande do Sul. O PSC (Partido Social Cristão) deve confirmar a candidatura do empresário Roberto Argenta. Ele já garantiu apoio do Solidariedade. Porém, a chapa majoritária ainda não indicou candidato a vice-governador, ou ao Senado.

Fachin rejeita convite para reunião de Bolsonaro, alegando “imparcialidade”

Já era esperado que os presidentes do STF e do TSE, Luiz Fux e Edson Fachin, não aceitariam o convite do presidente Jair Bolsonaro para comparecerem à reunião que ele fará nesta segunda-feira com embaixadores, para apresentar pontos controvertidos da apuração das eleições de 2014, 2018 e 2020. Fachin alegou que não poderia participar de encontro promovido por um pré-candidato, pelo “dever de imparcialidade”.

Em maio, o imparcial Fachin reuniu-se com equipe jurídica de Lula

Porém, na agenda do ministro Edson Fachin consta que em 23 de maio ele deixou de lado a “imparcialidade” e aceitou reunir-se com o time jurídico da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com relatos, um dos temas tratados no encontro foi o aperfeiçoamento de iniciativas que possam ampliar a forma de atuação do TSE nas plataformas que consideram “imunidade” de autoridades na hora de moderar publicações.

Freio na privatização de três refinarias

Acolhendo recomendação de especialistas do setor, o Ministério da Economia resolveu adiar o leilão de três refinarias da Petrobras: a Repar, do Paraná, Rnest, de Pernambuco, e a Refinaria Alberto Pasqualini, de Canoas, no Rio Grande do Sul. As três refinarias estão muito bem avaliadas no mercado, porém a proximidade da eleição pode inibir a participação de grandes investidores internacionais.

