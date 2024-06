Esporte Inglaterra supera Eslováquia na prorrogação e vai às quartas de final da Eurocopa

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Golaço de bicicleta de Bellingham no último minuto do segundo tempo empatou a partida. Foto: Divulgação/EnglishTeam Golaço de bicicleta de Bellingham no último minuto do segundo tempo empatou a partida. (Foto: Divulgação/EnglishTeam) Foto: Divulgação/EnglishTeam

Em um jogo com emoção até o último minuto, a Inglaterra, atual vice-campeã da Eurocopa, continua viva na busca pelo tão sonhado título da competição. Neste domingo (30), sofreu, ficou muito perto de ser eliminada, mas buscou a virada sobre a Eslováquia por 2 a 1, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pelas oitavas de final.

Tudo isso só foi possível graças ao golaço de bicicleta de Bellingham no último minuto do segundo tempo. Já a classificação veio na prorrogação, com o artilheiro e capitão Harry Kane.

A vitória confirma a supremacia da Inglaterra sobre a Eslováquia. O English Team jamais perdeu para o rival, que repetiu o seu melhor desempenho na Eurocopa. Em 2016, a Eslováquia caiu nas oitavas para a Alemanha por 3 a 0. Ingleses e eslovacos se enfrentaram pela sétima vez, com seis triunfos, se for contado o de hoje na prorrogação, e um empate.

A partida também foi especial para Harry Kane, que se tornou o jogador que mais atuou com a camisa da seleção inglesa, 79 vezes. O atacante teve poucas oportunidades, mas, mais uma vez, foi decisivo ao fazer, de cabeça, o gol que colocou a Inglaterra nas quartas de final.

O próximo compromisso da Inglaterra na Eurocopa será diante da Suíça, que despachou a atual campeã Itália com uma vitória convincente por 2 a 0. O jogo será no próximo sábado, às 13h, horário de Brasília, em Düsseldorf.

A partida

A Eslováquia não ficou com medo de enfrentar a Inglaterra e surpreendeu ao não entrar na partida totalmente retrancada. Apesar de ter quase 70% de posse de bola, os ingleses criaram pouco e encontraram muita dificuldade em criar boas oportunidades em meio à boa marcação rival. Aos 24 minutos, quando Strelec recebeu no meio e achou Schranz dentro da área que chutou com categoria para superar o goleiro Pickford e inaugurar o marcador.

À frente do placar, a Eslováquia passou a pressionar a saída de bola da Inglaterra a partir do meio de campo. Lobotka coordenava as ações ofensivas. Sem espaço, os ingleses ficaram perdidos e bateram cabeça dentro de campo, tanto que Harry Kane foi para o intervalo sem ter uma chance clara sequer de chegar ao gol.

O início de segundo tempo da Inglaterra deu a entender que o jogo seria outro. Aos quatro, o camisa 9 inglês acionou Trippier na esquerda. O lateral rolou para Phil Foden mandar para o fundo das redes. Entretanto, o meia-atacante do Manchester City estava em posição irregular e o lance acabou sendo anulado pela arbitragem.

Com o desespero batendo, a torcida resolveu empurrar a equipe inglesa. Gritos de “England” eram ensurdecedores e deram resultado. Após cobrança de lateral para dentro da área, Guéhi desviou de cabeça e Bellingham, que não vinha tendo uma grande exibição, acertou uma linda bicicleta, aos 50 minutos da segunda etapa, para empatar e levar o jogo para a prorrogação.

A virada da Inglaterra parecia ser uma questão de tempo e ocorreu logo nos primeiro minutos. Eze pegou a sobra de Dúbravka e chutou torto, Toney escorou de cabeça e viu a bola chegar na testa de Harry Kane. Livre, o atacante não perdoou e fez 2 a 1 para os ingleses que seguem vivos na Eurocopa.

