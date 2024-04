Porto Alegre Iniciadas as obras de revitalização da Praça Otávio Rocha no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Espaço irá receber pintura, restauração do mobiliário urbano e dos brinquedos e serviços de jardinagem Foto: Julia Ferreira/PMPA Espaço irá receber pintura, restauração do mobiliário urbano e dos brinquedos e serviços de jardinagem. Foto: Julia Ferreira/PMPA

Viabilizadas por meio de adoção, foram iniciadas as obras de recuperação da Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local, que faz parte do patrimônio histórico da cidade, irá receber pintura, restauração do mobiliário urbano e dos brinquedos e serviços de jardinagem. O prédio do café também será restaurado e o empreendimento voltará a funcionar após o término dos trabalhos.

A empresa Infinita Town Incorporações Imobiliárias ficará responsável pela manutenção da praça até junho de 2027. “Para operar o comércio existente, a prefeitura não irá cobrar pelo uso. A outorga será o cuidado, manter em boas condições e realizar as melhorias necessárias. O café é muito importante para levar as pessoas de volta pro espaço, que revitalizado ficará muito mais belo e seguro”, destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

A previsão é que as obras sejam executadas até julho. Os serviços preliminares já estão em andamento, a rede de água provisória já foi ativada e o tapume ao redor do café instalado. Também estão em andamento a limpeza de superfícies, remoção de pichações e entulhos e a retirada parcial das pedras portuguesas e dos degraus em granito para manutenção.

Também serão revisadas, limpas e recuperadas canaletas e estruturas de drenagem. Os muros, paredes, corrimãos e elementos externos receberão pintura acrílica e será plantada grama e paisagismo nos canteiros. As pedras portuguesas e os degraus em granito receberão nivelamento da base, serão recolocadas com reaproveitamento e nova pavimentação em locais necessários.

As obras são fiscalizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e realizadas por um responsável técnico habilitado, contratado pela empresa adotante, que executa as intervenções, atendendo às diretrizes da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural.

