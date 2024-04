Grêmio Grêmio embarca para estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20

Tricolor inicia competição fora de casa contra o Botafogo Foto: Renan Jardim/Grêmio Foto: Renan Jardim/Grêmio

A estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20 será fora de casa. A delegação gremista embarcou na manhã desta quarta-feira (03), para o Rio de Janeiro. Na próxima quinta-feira, o time comandado pelo técnico Airton Fagundes enfrentará o Botafogo no Estádio Nilton Santos, às 15h, pela primeira rodada da competição.

A preparação para o Campeonato Brasileiro começou logo após a disputa na Copa São Paulo, em janeiro. A comissão técnica pode trabalhar com um cronograma variado focado na preparação física e composição do elenco. Vários jogadores da Base Gremista tiveram oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas em atividades e jogos pelo elenco profissional.

No último treinamento do time, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o técnico Airton Fagundes pode executar ações de jogo com cada setor do grupo. Bola parada ofensiva e defensiva também foi executada no treinamento.

Antes do embarque para o Rio de Janeiro, os atletas da categoria sub-20 que estavam com o elenco principal para estreia na Libertadores da América, na Bolívia, se juntaram à delegação.

Relacionados para o confronto com o Botafogo:

Goleiros: Arthur e Cássio

Laterais: Igor, Pedro Gabriel e Luiz Eduardo

Zagueiros: Karele, Lima, Viery e Athos

Meio-campo: Jefinho, Zortéa, Artur Junior, Leandro, Kaick e Caio Araujo.

Atacantes: Riquelme, Pedro Vitor, Guga, Vini Ferraz e Jardiel.

