Porto Alegre Inscrições para estandes no Centro Popular de Compras de Porto Alegre começam na segunda

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O edital também prevê a criação de 40 vagas de cadastro reserva Foto: Joel Vargas/PMPA (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Os comerciantes interessados em participar do sorteio para ocupar 41 estandes no Centro Popular de Compras Pop Center, conhecido Camelódromo, no Centro de Porto Alegre, podem se inscrever a partir de segunda-feira (17) até 3 de março, das 9h às 15h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na avenida Borges de Medeiros, 2244.

O edital, que também prevê a criação de 40 vagas de cadastro reserva para substituições futuras, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre . O sorteio para as duas modalidades será realizado no dia 16 de março.

É preciso apresentar carteira de identidade e CPF (original e cópia); comprovante de residência; declaração da atividade que deseja explorar; atestado de antecedentes e folha corrida fornecidos pelo órgão policial competente. Clique aqui para ver o edital completo.

