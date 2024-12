Brasil Inspeção de passageiros nos aeroportos brasileiros é aleatória, garante a Agência Nacional de Aviação Civil

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2024

Recentemente, relatos de passageiros que se sentiram discriminados durante as inspeções em aeroportos brasileiros ganharam as redes sociais

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou que a inspeção pessoal nos aeroportos brasileiros é feita de forma aleatória, não tendo nenhuma relação com as características pessoais dos passageiros.

“A inspeção de segurança não tem relação alguma com origem, raça, sexo, idade, profissão, identidade de gênero, orientação sexual, religiosa ou qualquer outra característica da pessoa”, garantiu a agência reguladora em uma das três cartilhas que integram o material informativo da campanha Embarque Numa Boa: Segurança e Respeito Em Cada Inspeção.

Segundo a Anac, o objetivo da campanha, lançada na quarta-feira (18), é informar e conscientizar quem viaja de avião sobre os procedimentos de segurança nos aeroportos brasileiros., além de explicar como os passageiros e os agentes de proteção da aviação civil devem agir durante as inspeções pessoais, o material contém orientações e cuidados especiais para a revista de crianças, animais de estimação e pessoas que necessitam de atendimento especial.

“A campanha é uma ferramenta para assegurar que todos os passageiros sejam tratados com respeito, independentemente de raça, gênero, religião ou aparência física”, afirmou a agência, acrescentando que, em consonância com as práticas prescritas pela Organização da Aviação Civil Internacional, cada aeroporto brasileiro tem um percentual mínimo de passageiros que devem ser submetidos, aleatoriamente, à revista pessoal ou a outras medidas de segurança. De acordo com a Anac, na maioria dos aeroportos brasileiros, as pessoas submetidas à inspeção pessoal são escolhidas por meio de alarmes acionados automaticamente, sem a interferência dos agentes de proteção.

Recentemente, relatos de passageiros que se sentiram discriminados durante as inspeções em aeroportos brasileiros ganharam as redes sociais.

2024-12-20