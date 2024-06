Brasil INSS alerta para novo golpe que cobra R$ 400 para liberação de BPC para idosos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alerta partiu de servidor da Previdência Social em Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta para um novo golpe usando o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), auxílio no valor de um salário mínimo pago mensalmente pelo INSS a pessoas com deficiência (de qualquer idade) e idosos a partir de 65 anos em situação de vulnerabilidade.

Os golpistas enviam mensagens via SMS ou WhatsApp dizendo que as vítimas têm direito ao benefício, mas cobram R$ 400 pela suposta liberação do valor.

De acordo com o governo, a denúncia partiu de um servidor da Previdência Social da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ). Ele se deparou com um intermediário que deu entrada no BPC/Loas de um idoso e se cadastrou como seu procurador.

No caso do auxílio pago a idosos de baixa renda, o benefício é concedido de forma administrativa, ou seja, bastando apenas que a pessoa esteja inscrita no CadÚnico e tenha 65 anos ou mais.

O caso somente foi descoberto porque o idoso vítima do golpe esteve na agência do INSS do município. No atendimento, ele informou que havia recebido mensagens com informações referentes à liberação do BPC/Loas. Ao buscar pelo cadastro do idoso nos sistemas, o servidor encontrou vários procuradores cadastrados no mesmo pedido do benefício.

“Pelo cadastro desse segurado no CNIS foi identificado o registro de um e-mail e um número de telefone que o próprio segurado não reconhecia”, afirmou o servidor, mantido sob anonimato.

Ainda de acordo com o INSS, o caso foi encaminhado à Polícia Federal (PF). Na mensagem enviada ao segurado, o intermediário marcava dia, hora e local para o recebimento do benefício. As informações pessoais foram preservadas. Veja:

“Prezado(a) FULANO DE TAL, tudo bem? Sou sicrano representante do financeiro da NOME DA EMPRESA. O seu benefício está liberado para recebimento no dia (02.07.2024 às 09:30).

Necessito que compareça ao banco na data e horário acima com os seguintes documentos:

* RG

* CPF

* Comprovante de residência”

A mensagem continha ainda o endereço do banco e o valor a ser liberado, além do valor que seria cobrado pelo escritório. Junto, informava que um boleto para pagamento dos honorários do escritório após as confirmações dos dados.

Proteção

O INSS nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados nem pede o envio de fotos de documentos por e-mail, WhatsApp ou outros meios de mensagens.

O canal digital oficial para envio de documentos é o Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular). O segurado jamais deve enviar documentos por e-mail.

O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41. O INSS nunca manda links. Apenas informa sobre o andamento dos processos no Meu INSS.

A biometria facial é feita exclusivamente pelo aplicativo Gov.br.

Sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar documentos, essa convocação fica registrada no Meu INSS e também pode ser verificada pelo telefone 135.

A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação do INSS, seja para agendar um serviço, para entregar algum documento: aplicativo/site Meu INSS ou agência da Previdência Social (com agendamento).

Quando alguém liga para o telefone 135, o atendente pode pedir algumas informações. Esse é um procedimento de segurança para confirmar a identidade de quem telefonou.

Mantenham seus dados de contato atualizados, como telefone, e-mail e endereço. Isso deve ser feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/inss-alerta-para-novo-golpe-que-cobra-r-400-para-liberacao-de-bpc-para-idosos/

INSS alerta para novo golpe que cobra R$ 400 para liberação de BPC para idosos

2024-06-28