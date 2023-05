Tecnologia Instagram agora permite usar GIFs nos comentários de fotos e vídeos

Para usar o recurso, você só precisa abrir a caixa de comentários em uma publicação na rede social e tocar no ícone de GIF. Foto: Divulgação Para usar o recurso, você só precisa abrir a caixa de comentários em uma publicação na rede social e tocar no ícone de GIF. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instagram começou a aceitar GIFs em comentários de fotos e vídeos (Reels). O recurso foi anunciado nesta terça-feira (16) por Adam Mosseri, chefe da plataforma, em seu perfil na rede social. “Agora você pode postar um GIF como um comentário em todos os posts de feed e Reels no Instagram. Estamos empolgados em oferecer às pessoas uma maneira nova e divertida de interagir com amigos e criadores”, disse um porta-voz da empresa.

Como funciona

Para usar o recurso, você só precisa abrir a caixa de comentários em uma publicação na rede social e tocar no ícone de GIF no canto inferior direito para escolher uma imagem animada.

Os GIFs disponíveis fazem parte do banco do Giphy, que é da Meta. A dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp comprou o Giphy em 2020 em um acordo estimado em US$ 400 milhões.

Na época, a Meta havia adiantado que incorporaria a biblioteca de GIFs do Giphy ao Instagram e outras redes “para que as pessoas possam encontrar a maneira correta de se expressar”.

Conta invadida

As redes sociais já são parte de nossas vidas há mais de uma década, e isso tem se fortalecido cada vez mais. Atualmente, praticamente todos os momentos importantes são compartilhados publicamente para milhões de usuários que podem ter acesso a diversas informações apenas pela exposição cotidiana.

Se você estiver desconfiado(a) e preocupado(a) com a segurança dos seus dados, então siga estes passos para saber se alguém já entrou em seu perfil no Instagram:

– Acesse o Instagram por um navegador da web ou pelo aplicativo;

na barra superior, à esquerda, vá em “perfil” e clique no ícone de engrenagem, abrindo o menu “Configurações”;

– Vá em “Configurações e privacidade”;

– Entre em “Central de Contas”;

– Se estiver no aplicativo, clique agora em “Senha e segurança”;

– Clique na opção “Onde você iniciou a sessão/login”.

Assim, você terá informações sobre todos os dispositivos onde sua conta está ou esteve logada. Veja quais são os seus dispositivos atuais. Os que não forem seus, encerre a sessão imediatamente.

Pronto! Agora, sua conta no Instagram está segura e só você tem acesso. É importante ressaltar, para garantir sua proteção e a de seus dados, que não devemos acessar contas pessoais em computadores alheios.

Mas, caso seja necessário, não se esqueça de sair ao fim do uso e jamais deixe salvo seu e-mail ou sua senha no dispositivo.

