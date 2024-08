Tecnologia Instagram estreia novo recurso musical

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cantora Sabrina Carpenter é a primeira a usar nova função que permite adicionar música ao perfil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram lançou, nessa quinta-feira (22), uma nova função que permite adicionar uma música ao perfil da rede social. A cantora americana Sabrina Carpenter foi a primeira a usar o recurso, e deu aos fãs a oportunidade de ouvir uma prévia de sua nova música, “Taste”, exclusivamente por meio de sua página na plataforma (@sabrinacarpenter). Similar à função de status do antigo MSN, que permitia que os internautas do início dos anos 2000 compartilhassem suas músicas do momento, o novo recurso do Instagram exibirá, logo abaixo da bio, a faixa elegida pelos usuários para demonstrar sua personalidade.

O lançamento oficial da faixa “Taste” acontece nesta sexta-feira (23), junto do novo álbum de estúdio de Carpenter, “Short n’ Sweet”. Até lá, só será possível ouvir um teaser do single por meio do Instagram. Para celebrar o disco da cantora, a plataforma também ganhou easter eggs especiais. As Notas do app serão exibidas em um tom azulado e com uma figurinha de beijo ao lado assim que palavras específicas relacionadas a artista forem publicadas, fazendo uma referência à capa de Short n’ Sweet. A arte também chega em forma de tema para as DMs. Confira mais detalhes abaixo.

Música para o perfil

O novo recurso de música do Instagram permite adicionar músicas no perfil da plataforma. Antes, usuários já podiam colocar faixas nas Notas, nos Stories e até nas publicações do feed da rede social. Agora, também é possível se expressar musicalmente no próprio feed pessoal. A função foi liberada hoje, com a estreia de Sabrina Carpenter, e deve chegar para todos os usuários em breve. Vale lembrar que, ao compartilhar uma faixa no Instagram, os usuários devem selecionar um trecho de interesse de até 15 segundos.

Além da parceria para o lançamento do novo recurso de música para o perfil, o Instagram e Sabrina Carpenter prepararam outras surpresas para os fãs da cantora. Ao inserir determinadas palavras nas Notas do Instagram, espaço para recados curtos que ficam exibidos na aba de DM’s, em Reels ou publicações, o balão de texto ganhará um tom azulado e um emoji de beijo, em referência à capa do álbum Short n’ Sweet.

O recurso é semelhante ao que foi disponibilizado pela Meta durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nessa ocasião, palavras como “gold” (ouro) e emojis de medalhas ativavam um fundo dourado para as Notas do Instagram.

Além disso, a plataforma também liberou um novo tema para as DMs, com uma arte inspirada no novo álbum de Carpenter. O fundo decorativo para mensagens tem símbolos de beijinhos, além das iniciais da cantora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/instagram-estreia-novo-recurso-musical/

Instagram estreia novo recurso musical

2024-08-22