Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Próprio criador pode definir o preço dos seus conteúdos exclusivos. (Foto: Reprodução)

Criadores de conteúdo do Instagram poderão usufruir em breve de um modelo de assinatura paga no estilo OnlyFans. A novidade, que está sendo testada em algumas contas dos EUA, possibilita que o usuário pague para assinar e consumir conteúdos exclusivos do seu influenciador preferido.

Segundo o Instagram, o próprio criador pode definir o preço dos seus conteúdos exclusivos no momento de ativar o botão da assinatura. Ao todo, o usuário tem a possibilidade de consumir três tipos de conteúdo, como:

– Insígnias que ficam ao lado do nome da pessoa que comenta no perfil ou envia mensagem no inbox do criador;

– Stories que só podem ser vistos por quem assinar o perfil, com Sticker exclusivos.

A novidade soa similar ao que já existe no Facebook, que permite que usuários assinem páginas de criadores de conteúdo e façam contribuições em dinheiro. Neste caso, para acionar o botão de inscritos, o influenciador precisa ter ao menos 10 mil seguidores, 600 mil minutos de vídeos e pelo menos cinco vídeos ativos na página.

Por enquanto ainda não foram divulgados os requisitos necessários para ter o botão de inscritos no perfil do Instagram. O prazo de liberação para um número maior de criadores também permanece em incógnito.

Feed e Stories

O Instagram anunciou algumas mudanças que devem mexer com quem gosta de passar o dia na rede social. A plataforma está testando uma série de novos recursos com alguns usuários selecionados, como o feed cronológico, retorno prometido desde o final do ano passado.

Outra função bem interessante que tem gerado bastante burburinho é a possibilidade de curtir Stories.

Tipos de feed – Algumas pessoas podem escolher entre um dos três tipos de organização de feed: “Home”, “Favoritos” e “Seguindo”. Na primeira, o próprio algoritmo define a prioridade das postagens, de acordo com o comportamento do usuário.

Como o próprio nome indica, a opção favoritos organiza o feed de acordo com a lista de contas favoritas na plataforma. Adam Mosseri, chefe do Instagram, explicou que gosta de usar esse tipo para acompanhar as novidades de seus irmãos, melhores amigos e criadores de conteúdo preferidos.

Por último, o terceiro feed é o cronológico, anunciado em dezembro por Mosseri. Nele, os posts serão exibidos de acordo com a data e hora em que foram feitos, assim como era feito no início da rede social.

Stories – Sobre a novidade nos Stories, a mudança torna possível interagir com as publicações com prazo de validade. No momento já é possível reagir com emojis, mas o recurso que está sendo testado promete liberar as curtidas nesses conteúdos com duração limitada.

A Meta, dona do Instagram, reforçou que os likes em Stories serão privados, sem previsão de mudanças nesse sentido.

